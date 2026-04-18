غرف دبي تبحث في مانيلا تطوير حركة الاستثمارات بين الإمارة والفلبين

بحثت غرف دبي مع جهات اقتصادية وتجارية فلبينية، سبل تطوير حركة الاستثمارات بين الإمارة والفلبين، وفرص التعاون في تسهيل التجارة وتعزيز الاستثمارات عبر القطاعات الإستراتيجية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، والمدن الذكية.





جاء ذلك خلال زيارة قام بها وفد غرف دبي برئاسة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، إلى العاصمة الفلبينية مانيلا؛ حيث عقد اجتماعاً مع غرفة التجارة والصناعة في الفلبين بمشاركة فرديناند إيه. فيرير، رئيس الغرفة، والتقى دونالد ليم، رئيس رابطة الإدارة في الفلبين.

وشارك في اللقاء أعضاء مجلس المحافظين في الرابطة، إلى جانب ممثلين عن لجنة التجارة الدولية والسياحة والاستثمارات التابعة لها، بالإضافة إلى عدد من الرؤساء السابقين للمنظمة؛ حيث جرى بحث فرص التعاون في مجالات اقتصادية متنوعة.

وعقدت غرف دبي خلال الزيارة اجتماعات مع شركات فلبينية كبرى لعرض الميزات الاستثمارية للإمارة خاصة في قطاع الاقتصاد الرقمي والاستثمار العقاري وقطاع التجزئة.

وأكد محمد علي راشد لوتاه، حرص "غرف دبي" على توسيع مستوى التعاون بين مجتمعي الأعمال في دبي والفلبين، واستكشاف فرص جديدة للعمل المشترك في القطاعات ذات الأولوية، لافتاً إلى أن اجتماعات الوفد في مانيلا عكست التزاماً مشتركاً بتعزيز أوجه التعاون وبناء روابط أقوى بين المؤسسات الرائدة والقطاع الخاص، بما يدعم تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.