«التسجيل العقاري» و«الشارقة الرقمية» تعزّزان كفاءة المطورين رقمياً

«التسجيل العقاري» و«الشارقة الرقمية» تعزّزان كفاءة المطورين رقمياً
18 ابريل 2026 18:12

 

الشارقة (الاتحاد)
نظّمت دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، بالتعاون مع دائرة الشارقة الرقمية، ورشة عمل متخصصة لتدريب المطورين العقاريين على خدمات منصة «عقاري»، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير القطاع العقاري وتعزيز التحول الرقمي في الإمارة.

ركّزت الورشة على تعزيز الثقافة العقارية الرقمية في إمارة الشارقة، وتعريف المطورين العقاريين بأحدث الخدمات الإلكترونية المتاحة لهم عبر منصة «عقاري»، إلى جانب تدريبهم على استخدامها بكفاءة، بما يسهم في تطوير منظومة العمل العقاري وتبسيط إجراءاته ورفع مستوى كفاءته.
شهدت الورشة، التي عُقدت بمقر دائرة التسجيل العقاري، مشاركة أكثر من 60 شخصاً من مختلف فئات العاملين في القطاع العقاري، وتم خلالها استعراض آليات استخدام المنصة والخدمات التي توفرها، بما يسهم في تسهيل الإجراءات واختصار الوقت والجهد وتحسين تجربة المستخدمين، وذلك دعماً لنمو القطاع وتعزيز تنافسيته. وأوضح عبيد المظلوم، مدير إدارة تنظيم المشاريع العقارية بدائرة التسجيل العقاري بالشارقة، أن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار حرص الدائرة على دعم القطاع العقاري باعتباره أحد الركائز الحيوية في اقتصاد الإمارة، مشيراً إلى أن تمكين المطورين العقاريين من استخدام الحلول الرقمية الحديثة يسهم في رفع كفاءة الأداء وتعزيز بيئة الاستثمار.

