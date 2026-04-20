قطاع الذكاء الاصطناعي يدفع مؤشر "نيكي" نحو أعلى مستوياته

ارتفع ⁠المؤشر نيكي الياباني اليوم مقتربا من أعلى مستوى له على الإطلاق والذي سجله الأسبوع الماضي، مدفوعا بالتفاؤل إزاء قطاع الذكاء الاصطناعي المزدهر.

وصعد المؤشر نيكي 225 القياسي 0.97 بالمئة إلى 59045.45 نقطة عند استراحة منتصف جلسة ​التداول، مقتربا من أعلى مستوى يومي له عند 59688.10 نقطة الذي سجله يوم الخميس الماضي. وارتفع المؤشر "توبكس" الأوسع نطاقا 0.67 بالمئة إلى 3786.07 نقطة.

وارتفع 138 سهما على المؤشر نيكي مقابل تراجع ​86 سهما. وكانت أسهم ‌مجموعة "سوفت بنك" التي تعد من بين أكبر المستثمرين ​في الذكاء الاصطناعي وأسهم مورد قطاع الرقائق "ليزرتك" من بين الأسهم الأكثر ارتفاعا على ​المؤشر، إذ زادت خمسة بالمئة و5.6 بالمئة على ⁠الترتيب.