اقتصاد

فلاي دبي تطلق رحلات يومية إلى بانكوك يوليو المقبل

20 ابريل 2026 14:57

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت فلاي دبي بدء تشغيل رحلاتها إلى مطار دون موينغ الدولي "DMK" في بانكوك اعتباراً من أول يوليو 2026، لتصبح بذلك الوجهة الثانية للناقلة في تايلاند إلى جانب كرابي.

وستشغل الناقلة رحلة يومياً بين دبي وبانكوك انطلاقاً من المبنى 3 بمطار دبي الدولي، مما يعزز بشكل أكبر الربط الجوي بين دبي ومنطقة جنوب شرق آسيا.

وستكون الرحلات الجديدة ضمن رحلات الرمز المشترك مع طيران الإمارات مما يتيح للمسافرين رحلات ربط سلسة عبر مركز دبي للطيران للوصول إلى شبكة واسعة من الوجهات.

وبالإضافة إلى حضورها في تايلاند، تواصل فلاي دبي توسيع عملياتها في جنوب شرق آسيا، حيث تخدم وجهات شهيرة مثل لانكاوي وبينانغ في ماليزيا.

وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي، إن هذه الخطوة تعكس التزامنا المستمر بتوفير المزيد من خيارات السفر لركابنا، ومع استمرار تعافي الطلب على السفر، فإننا واثقون من مرونة قطاع السياحة، وتتيح لنا الخدمة الجديدة تركيز قدراتنا وفق احتياجاتنا التشغيلية، مع تنامي حركة التجارة والسفر بين دولة الإمارات والأسواق الرئيسة في العالم.

من جانبه، قال سودير سريدهاران، نائب الرئيس الأول الإقليمي للعمليات التجارية في فلاي دبي، إن بانكوك تبقى إحدى الوجهات السياحية الشهيرة، ومع إطلاق رحلاتنا اليومية، فإننا نوفر مرونة وراحة أكبر للمسافرين، لا سيما خلال ذروة موسم السفر الصيفي، ونتطلع إلى زيادة وتيرة رحلاتنا بالتزامن مع تنامي الطلب على هذا المسار خلال فصل الصيف.
 

