«سوق المال» تشارك في الأسبوع الدولي لمكافحة المؤثرين الماليين غير القانونيين



أبوظبي (الاتحاد)

شاركت هيئة سوق المال في الدولة، إلى جانب جهات تنظيمية من مختلف أنحاء العالم، في«الأسبوع الدولي لمكافحة المؤثرين الماليين غير القانونيين»، وهو مبادرة دولية تهدف إلى رفع الوعي بالمخاطر المرتبطة بالمحتوى المالي المضلّل، والنصائح الاستثمارية غير المرخّصة، وعمليات الاحتيال المالي عبر الإنترنت.

وأوضحت الهيئة أن هذه المبادرة تعكس تنامي الاهتمام العالمي بتأثير المعلومات المالية المتداولة عبر المنصات الرقمية، وأهمية ضمان تقديم هذا المحتوى بصورة مسؤولة وشفافة، وضمن أطر تنظيمية واضحة تحمي المستثمرين وتعزّز نزاهة الأسواق.

وفي إطار مشاركتها، منحت الهيئة شهادات اعتماد للمؤثرين الماليين لخرّيجيّ «برنامج المستشارين الماليين الشباب»، الذي تمّ تنفيذه بالشراكة مع المؤسسة الاتحادية للشباب، وذلك في خطوة تعزّز دور صنّاع المحتوى المالي المسؤول في نشر الوعي المالي عبر المنصات الرقمية.

ويعمل حالياً 171 مؤثراً مالياً معتمداً ضمن إطار الترخيص والتسجيل المعتمد لدى الهيئة، إذ يصلون مجتمعين إلى أكثر من 24.6 مليون متابع عبر منصات التواصل الاجتماعي. ومنذ إطلاق هذا الإطار، ارتفع عدد المؤثرين المعتمدين بنسبة تتجاوز 1800%، ما يعكس مستوى التفاعل الكبير مع نهج الهيئة في تعزيز التواصل المالي المسؤول.

وقال وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي لهيئة سوق المال إن المحتوى المالي اليوم يشهد تنامياً متسارعاً وانتشاراً واسع النطاق، ما يجعله مؤثّراً بشكل مباشر في تشكيل القرارات الاستثمارية، ومن هذا المنطلق، يعدّ ضمان دقة المعلومات وشفافيتها والالتزام بإيصالها بمسؤولية، ركيزة أساسية في حماية المستثمرين.

وأضاف أنه في إطار الاقتصاد الرقمي المتنامي في دولة الإمارات، تعمل الهيئة على ترسيخ إطار تنظيمي متكامل يضع معايير واضحة للمؤثرين الماليين، ما يمكّنهم من أداء دورهم بمصداقية، ويعزز الثقة في المحتوى المالي، ويدعم نزاهة وكفاءة أسواق رأس المال في الدولة.

وترتكز استراتيجية هيئة سوق المال على تمكين صنّاع المحتوى المالي المسؤول بدلاً من التركيز فقط على إجراءات الإنفاذ، إدراكاً منها للدور الحيوي الذي يؤدّيه صنّاع المحتوى الرقمي في تشكيل الوعي المالي وتوجيه القرارات الاستثمارية.

ويهدف هذا النهج إلى دمج المؤثرين الماليين المعتمدين ضمن المنظومة المالية الشاملة، وتعزيز دورهم كمشاركين مسؤولين يسهمون في تقديم محتوى موثوق وشفاف، ويمثّلون هذا القطاع أمام جمهورهم.

وخلال الأسبوع الدولي لمكافحة المعلومات المضلّلة، يتعاون المؤثرون الماليون المعتمدون مع الهيئة لنشر رسائل توعية تسلّط الضوء على الثقافة المالية، وأهمية اتخاذ قرارات استثمارية مسؤولة، والمخاطر المرتبطة بالمعلومات المالية المضلّلة عبر الإنترنت.

ومن خلال مبادرات تجمع بين التنظيم والتوعية والتعاون، تؤكد هيئة سوق المال مواصلة تعزيز منظومة التمويل الرقمي في دولة الإمارات، ما يدعم حماية المستثمرين ويرسّخ نزاهة الأسواق.