«نخيل» تُرسي عقداً بقيمة 527 مليون درهم لتنفيذ أعمال بنية تحتية بجزر دبي



دبي (الاتحاد)

أعلنت «نخيل»، التابعة لـ«دبي القابضة للعقارات»، عن ترسية عقد بقيمة 527 مليون درهم على شركة «النصر للمقاولات» لتنفيذ أعمال البنية التحتية والمرافق الأساسية في الجزيرة «B» في جزر دبي، ما يسهم في تسريع تنفيذ مشروع التوسعة الساحلية الرئيسي للإمارة.

وستؤسس هذه الأعمال البنية التحتية الأساسية اللازمة لإطلاق مشاريع التطوير السكني والضيافة والاستخدامات المتعددة في الجزيرة «B».

ويشمل نطاق العمل الطرق والأرصفة، ومياه الشرب، وشبكات الكهرباء والاتصالات، وأنظمة الصرف الصحي، والتكامل مع شبكة محطة التبريد المركزية، بجانب التنسيق الفني مع الجزيرة «A».

تمثل ترسية العقد محطة مهمة في مخطط البناء ضمن مشروع تطوير جزر دبي، وتؤكد على استمرار توظيف رأس المال في التوسع الحضري الاستراتيجي طويل الأجل بما يتماشى مع خطة دبي الحضرية 2040.

وقال خالد المالك، الرئيس التنفيذي لـ«دبي القابضة للعقارات»، إن ترسية هذا العقد تعكس التنفيذ المنضبط والمدروس لأحد أهم المخططات الرئيسية الساحلية لدبي، ويمثّل توفير البنية التحتية الأساس لخلق قيمة طويلة الأجل، ويُظهر هذا الإنجاز تقدماً مطرداً في تحويل جزر دبي إلى وجهة متكاملة تدعم النمو السكاني، والتوسع السياحي، والتنويع الاقتصادي.

وتمتّد جزر دبي على مساحة 18.6 كيلومتر مربع موزعة على خمس جزر متصلة، وستضيف إلى الإمارة سواحل يقارب طولها 57 كيلومتراً، بما فيها 21 كيلومتراً من الشواطئ.

وصُمم المشروع لاستيعاب أكثر من 231 ألف ساكن يقطنون في 49 ألف وحدة سكنية تشمل فيلات ومنازل فاخرة وشققاً، بجانب مجموعة متنوعة من المنتجعات والمراسي ومتاجر التسوق ومرافق الترفيه.

وترتبط جزر دبي مباشرة بالبر الرئيسي عبر ثلاثة جسور استراتيجية متصلة بممر الشندغة، ما يجعل مطار دبي الدولي على بُعد 10 كيلومترات ووسط مدينة دبي على بُعد 15 كيلومتراً، ما يعززّ سهولة الوصول والربط الحضري للإمارة ككل.