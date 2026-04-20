«دبي للسلع المتعددة» يُطلق «مركز الكاكاو»

دبي (الاتحاد)

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة عن عزمه إطلاق «مركز الكاكاو»، منصّة تجارية جديدة تهدف إلى بناء منظومة متكاملة تغطّي تجارة الكاكاو ومعالجته والابتكار في قطاعه، بما يعزّز مكانة دبي مركزاً عالمياً لتجارة السلع الزراعية.

ويأتي إطلاق المركز ضمن خطة التوسع في قطاع السلع الزراعية والغذائية، مستفيداً من نموذج التجمعات الذي اعتمده المركز في القهوة والشاي، حيث يضم حالياً 88 شركة عاملة في تجارة الكاكاو وصناعة الشوكولاتة والحلويات، على أن يجمع المركز الجديد هذه الأنشطة ضمن منصة موحدة تغطي سلسلة القيمة من التوريد والمعالجة، وصولاً إلى التوزيع والتمويل.

ويتم تنفيذ المشروع بالشراكة مع Kumbi Cocoa وRibezzi Group، حيث ستتولى المجموعة قيادة أعمال التطوير، فيما ستتعاون الأطراف على دراسة إنشاء بنية تحتية متكاملة لتخزين وتداول وتحويل الكاكاو إلى منتجات نصف مصنعة، بما يعزّز كفاءة سلاسل التوريد العالمية.

وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، إن تجارة الكاكاو اليوم لم تَعُد تقتصر على الإنتاج وحده، بل باتت ترتبط بكيفية بناء القيمة وتمويلها وتوزيعها في مختلف حلقات سلسلة التوريد.

وأضاف أنه من خلال مركز الكاكاو التابع لمركز دبي للسلع المتعددة، يعمل المركز على تأسيس منصة تستجيب لمتطلبات هذا الواقع الجديد، فمن خلال جمع المنتجين والتجار والمصنعين ورأس المال تحت سقف منصة واحدة، نُهيئ البيئة المناسبة لتحقيق المزيد من القيمة المضافة بالقرب من مصدر الإنتاج، مع تعزيز دور دبي وجهةً عالميةً لتجارة السلع الزراعية.

وأوضح أن هذا المشروع يُمثّل امتداداً طبيعياً لنموذج التجمعات الذي يعتمده المركز، وخطوةً جديدة نحو ترسيخ مكانة دبي في قلب حركة تدفقات الغذاء والسلع على المستوى العالمي.

من جانبه، قال كوادوو بواتشي-أدجي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كومبي كاكاو، إن رسالة كومبي كاكاو منذ تأسيسها تمثّلت في بناء سلاسل توريد شفافة وعادلة تربط المزارعين مباشرةً بالأسواق العالمية، معرباً عن فخرهم بكونهم شريكاً استراتيجياً لمركز دبي للسلع المتعددة، يدعم تطوير بنية تحتية تعود بالنفع على المزارعين، وتوفر في الوقت ذاته كاكاو عالي الجودة قابلاً للتتبع للأسواق الدولية.

من ناحيته، قال ماورو ريبيزي، مؤسس مجموعة ريبيزي، إن سوق الكاكاو العالمية تشهد تطوراً متسارعاً، وتجسّد هذه المبادرة نهجاً استشرافياً في تطوير البنية التحتية لتجارة السلع، فمن خلال تحقيق التكامل بين عمليات التوريد والخدمات اللوجستية والتداول والمعالجة بين مختلف القارات، يملك مركز الكاكاو مقومات التحول إلى معيار مرجعي جديد ومنصة لتحفيز نمو هذا القطاع.

وعلى الصعيد العالمي، بلغت قيمة سوق الكاكاو نحو 16.6 مليار دولار خلال عام 2025، ومن المتوقع أن تصل إلى 26.2 مليار دولار بحلول عام 2035، فيما يُتوقع نمو سوق الشوكولاتة الفاخرة من 31.9 مليار دولار خلال 2024 إلى 40.6 مليار دولار بحلول 2030.

وفيما لا يزال دور دبي في تجارة الكاكاو في طور النمو، تشير البيانات إلى استيراد الإمارات حبوب كاكاو بقيمة 17.3 مليون دولار ومنتجات كاكاو وشوكولاتة بقيمة 65.3 مليون دولار خلال 2023، مقابل صادرات من الحبوب الخام بلغت 16.4 مليون دولار، ما يعكس تنامي تدفقات التجارة عبر الإمارة.

ويستهدف مركز الكاكاو معالجة التحديات الهيكلية في السوق العالمية، من خلال ربط المنتجين مباشرة بالأسواق ومصادر التمويل والخدمات ذات القيمة المضافة، مستفيداً من قدرات دبي في التخزين والخدمات اللوجستية والتمويل التجاري، بما يعزّز مرونة وشفافية تجارة الكاكاو عالمياً.