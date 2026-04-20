«غرفة الشارقة» تتعاون مع «دي إتش إل إكسبريس» لتوفير حلول لوجستية مبتكرة للشركات



الشارقة (الاتحاد)

وقعت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مذكرة تفاهم مع شركة دي إتش إل إكسبريس «DHL Express»، إحدى أكبر شركات الشحن والخدمات اللوجستية في العالم، بهدف تعزيز التعاون لتقديم حلول لوجستية متطورة تدعم مجتمع الأعمال، بما يسهم في تسهيل حركة التجارة الخارجية وعمليات الشحن الدولية ورفع كفاءة التصدير وإعادة التصدير لدى الشركات الأعضاء في الغرفة، وذلك في إطار حرصها على تطوير بيئة الأعمال في الإمارة، وتمكين الشركات ورواد الأعمال من توسيع نطاق أنشطتهم التجارية، وتعزيز تنافسيتهم في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وجرت مراسم توقيع المذكرة في مقر غرفة الشارقة، حيث وقع كل من محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومحمود حاج حسين مدير عام شركة دي إتش إل إكسبريس، وذلك بحضور الدكتورة فاطمة خليفة المقرب مدير إدارة العلاقات الدولية بالغرفة، وعدد من المدراء والمسؤولين من كلا الجانبين.

وتهدف المذكرة إلى إتاحة خدمات الشحن الدولي السريع التي تقدمها شركة دي إتش إل إكسبريس لأعضاء الغرفة والشركات الصغيرة والمتوسطة، وفق برامج وأسعار تفضيلية، بما يعزز قدرتها التنافسية ويدعم توسعها في الأسواق العالمية، كما تتضمن مذكرة التفاهم توفير دعم مخصص للأعضاء، إلى جانب إطلاق مبادرات تسويقية مشتركة تشمل الندوات التعريفية والحملات الرقمية، فضلاً عن تقديم حلول تقنية متقدمة مثل التكامل مع أنظمة الشحن الإلكترونية، بما يسهم في تسهيل العمليات التجارية وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد.

حلول لوجستية متقدمة

وأكد محمد أحمد أمين العوضي أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي ضمن المستهدفات الاستراتيجية لغرفة الشارقة الرامية إلى دعم مجتمع الأعمال من خلال تقديم خدمات ذات مستوى عالمي لتعزيز قدراتها التنافسية، وتسهيل التوسع الخارجي للشركات المحلية وفتح آفاق للتجارة الدولية، ودعم الابتكار وريادة الأعمال من خلال تطوير بيئة محفزة على النمو والاستدامة، بما ينسجم مع رؤية الشارقة في ترسيخ مكانتها كمركز اقتصادي وتجاري تنافسي على المستويين الإقليمي والعالمي، مشيراً إلى أن هذا التعاون يمثل خطوة مهمة نحو تمكين الشركات الأعضاء في الغرفة، ولا سيما الصغيرة والمتوسطة، من الاستفادة من حلول لوجستية متقدمة وخدمات شحن دولية أكثر كفاءة ومرونة، بما يعزز قدرتها على التوسع في الأسواق العالمية.

وأشار العوضي إلى أن شركة دي إتش إل إكسبريس تعتبر من أهم الشركات العالمية المتخصصة في الخدمات اللوجستية ويأتي هذا التعاون في إطار حرص غرفة الشارقة على دعم تنافسية الشارقة كمركز رائد للتجارة والخدمات اللوجستية، وتعزيز قدرة الإمارة على استقطاب الاستثمارات النوعية، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد بما يرسخ مكانة الشارقة على خارطة التجارة العالمية، مؤكداً أن الغرفة ماضية في بناء شراكات استراتيجية نوعية مع مؤسسات القطاع الخاص، بما يسهم في تطوير بيئة أعمال متكاملة تدعم الابتكار وتفتح آفاقاً أوسع أمام مجتمع الأعمال في الإمارة لتحقيق النمو المستدام.

وتمتلك شركة «دي إتش إل إكسبريس» شبكة تشغيلية متكاملة في دولة الإمارات تشمل أكثر من 150 رحلة تجارية يومياً، و3 مراكز رئيسية في المطارات، وأكثر من 350 مركبة تشغيلية، إلى جانب 35 نقطة خدمة تغطي مختلف مناطق الدولة، بما يعكس قدرتها على دعم حركة التجارة بكفاءة عالية وربط الأسواق المحلية بالأسواق العالمية.