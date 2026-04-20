«غُرف دبي» تنظّم حواراً مفتوحاً مع 82 من ممثّلي القطاع الخاص

نظّمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغُرف الثلاث العاملة تحت مظلّة غرف دبي، بالتعاون مع بنك «المشرق»، حواراً تفاعلياً مفتوحاً مع 82 من ممثّلي القطاع الخاص، بهدف دعم المرونة المالية للشركات، ومناقشة المتطلبات المصرفية الملحّة لمجتمع الأعمال، واستعراض الحلول التمويلية والخدمات المصرفية المتقدمة التي يوفّرها البنك لدعم الشركات وتعزيز قدرتها على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة.

شارك في الجلسة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، وجويل فان دوسن، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في المشرق، وفرناندو موريلو، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد، وروي سيباستيان، رئيس إدارة مخاطر الائتمان للمجموعة، إلى جانب نخبة من قيادات المشرق.

وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: إن حماية مصالح مجتمع الأعمال ودعم تنافسية القطاع الخاص تأتي في مقدمة أولوياتنا.