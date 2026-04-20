ودائع البنوك الوطنية تتجاوز 3 تريليونات درهم بنمو سنوي 18.7%

حسام عبدالنبي (أبوظبي)



أظهرت بيانات مصرف الإمارات المركزي تحقيق البنوك الوطنية أداء قوياً خلال شهر فبراير الماضي، يعكس قوة المراكز المالية وزيادة ثقة العملاء، فضلاً عن توسع البنوك الوطنية في أداء الدور المنوط بها في دعم الاقتصاد الوطني.

وحسب تقرير المؤشرات المصرفية حسب نوعية المصارف «وطنية وأجنبية» الصادر عن المصرف المركزي، فقد نمت أصول البنوك الوطنية بنسبة 18.7 % خلال شهر فبراير الماضي على أساس سنوي، وبلغت 4.886 تريليون درهم مقابل 4.116 تريليون في فبراير من عام 2025، بزيادة تعادل 770.2 مليار درهم، كما نمت أصول البنوك الوطنية بنسبـــة 0.9 % خلال شهر فبراير مقارنة بشهر يناير، وبلغت 4.886 تريليون درهم مقابل نحو 4.843 تريليون في يناير 2025 بزيادة تعادل 43.8 مليار درهم.

وأكد التقرير زيادة ائتمان البنوك الوطنية بنسبة 20.1% على أساس سنوي تعادل 407.9 مليار درهم إلى 2.434 تريليون درهم في نهاية فبراير 2026 مقابل 2.026 تريليون درهم في نهاية فبراير 2025، كما زادت قروض البنوك الوطنية بنسبة 1.2% خلال شهر فبراير مقارنة بشهر يناير، وبلغت 2.434 تريليون درهم مقابل نحو 2.404 تريليون في يناير 2025 بزيادة تعادل 29.8 مليار درهم.

وأشار تقرير المصرف المركزي إلى أن ودائع البنوك الوطنية زادت بنسبة 18.7% على أساس سنوي تعادل 475.3 مليار درهم لتتجاوز 3.019 تريليون درهم في نهاية فبراير 2026 مقابل 2.544 تريليون درهم في نهاية فبراير 2025، كما زادت ودائع البنوك الوطنية بنسبة 1.6% خلال شهر فبراير مقارنة بشهر يناير، حيث كانت قد سجلت 2.971 تريليون في يناير 2025 بزيادة تعادل 48.1 مليار درهم، موضحاً أن استثمارات البنوك الوطنية نمت بنسبة 16.4% على أساس سنوي تعادل 115.5 مليار درهم إلى 818.5 مليار درهم في نهاية فبراير 2026 مقابل 703 مليارات درهم في نهاية فبراير 2025، كما زادت استثمارات البنوك الوطنية بنسبة 0.9% خلال شهر فبراير مقارنة بشهر يناير، وبلغت 818.5 مليار درهم مقابل نحو 811.2 مليار درهم في يناير 2025 بزيادة تعادل 7.3 مليار درهم.



البنوك الأجنبية تزيد استثماراتها بنسبة 17.3% خلال عام

فيما يخص أداء البنوك الأجنبية، خلال شهر فبراير الماضي، فقد كشفت بيانات المصرف المركزي عن نمو أصول البنوك الأجنبية بنسبة 13.6% خلال شهر فبراير الماضي على أساس سنوي، وبلغت 585.8 مليار درهم مقابل 515.6 مليار درهم في فبراير من عام 2025، بزيادة تعادل 70.2 مليار درهم، كما نمت أصول البنوك الأجنبية بنسبة 2.6% خلال شهر فبراير مقارنة بشهر يناير، حيث بلغت 570.7 مليار في يناير 2025 بزيادة تعادل 15.1 مليار درهم.

وأعلنت بيانات المركزي زيادة ائتمان البنوك الأجنبية بنسبة 10.6% على أساس سنوي تعادل 18.8 مليار درهم إلى 196.5 مليار درهم في نهاية فبراير 2026 مقابل 177.7 مليار درهم في نهاية فبراير 2025، كما زادت قروض البنوك الأجنبية بنسبة 1.4% خلال شهر فبراير مقارنة بشهر يناير، وبلغت 196.5 مليار درهم مقابل نحو 193.7 مليار في يناير 2025 بزيادة تعادل 2.8 مليار درهم.

وذكرت بيانات المصرف المركزي أن ودائع البنوك الأجنبية زادت بنسبة 16.2% على أساس سنوي تعادل 53 مليار درهم لتتجاوز 379.9 مليار درهم في نهاية فبراير 2026 مقابل 326.9 مليار درهم في نهاية فبراير 2025، كما زادت ودائع البنوك الأجنبية بنسبة 4.1% خلال شهر فبراير مقارنة بشهر يناير، حيث كانت قد سجلت 364.9 مليار في يناير 2025 بزيادة تعادل 15 مليار درهم، لافتة إلى أن استثمارات البنوك الأجنبية نمت بنسبة 17.3% على أساس سنوي تعادل 9.2 مليار درهم إلى 62.3 مليار درهم في نهاية فبراير 2026 مقابل 53.1 مليار درهم في نهاية فبراير 2025، كما زادت استثمارات البنوك الأجنبية بنسبة 2% خلال شهر فبراير مقارنة بشهر يناير، وبلغت 62.3 مليار درهم مقابل نحو 61.1 مليار درهم في يناير 2025 بزيادة تعادل 1.2 مليار درهم.