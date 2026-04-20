أبرز الأخبار
اقتصاد

«أرادَ» تسلم 138 وحدة في مجمّع التياترو رزيدنسز السكني

20 ابريل 2026 23:16


الشارقة (الاتحاد)
أعلنت أرادَ عن تسليم 138 وحدة سكنية جديدة في مجتمع الجادة المتكامل وذلك بعد الانتهاء من أعمال البناء في مجمّع التياترو رزيدنسز السكني.
يأتي هذا الإنجاز الجديد مع اختتام جميع الأعمال الإنشائية للوحدات السكنية في حي نسيج القلب الثقافي بالجادة حيث تم تسليم أكثر من ألفي وحدة للملاك الجُدد.
وقال أحمد الخشيبي الرئيس التنفيذي لمجموعة أرادَ: ملتزمون بتحقيق هدفنا تسليم 4,000 وحدة في مجتمعاتنا خلال عام 2026 ويمثل هذا الإنجاز خطوة مهمة في هذه الرحلة.
ومع اكتمال أبنية التياترو رزيدنسز يرتفع عدد المنازل التي تم تسليمها في الجادة حتى اليوم إلى أكثر من 9000، ويكلّل ذلك اختتام أعمال البناء في حي نسيج حيث يتم حالياً تسليم 19 مبنىً بما في ذلك مجمّع فيدا الجادة بالشارقة.
وتتزامن هذه المنجزات مع ما حققه سوق العقارات في الشارقة من تطور كبير تمثل في تسجيل صفقات بقيمة 18.5 مليار درهم خلال الربع الأول من العام بزيادة قدرها 41% عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

