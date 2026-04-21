المؤشر نيكي يرتفع بفضل قطاع التكنولوجيا

ارتفع المؤشر نيكي الياباني اليوم الثلاثاء.

وارتفع المؤشر نيكي 1.07 بالمئة إلى 59453.44 ⁠نقطة بحلول الساعة 0147 بتوقيت جرينتش، في حين صعد ​المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.14 بالمئة إلى 3782.43 نقطة.

وفي اليابان، ارتفعت أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق الإلكترونية إذ ارتفع سهم طوكيو إلكترون ​4.3 بالمئة وتقدم سهم أدفانتست 1.79 بالمئة. وقفز سهم كيوكسيا هولدنجز 5.3 بالمئة وارتفع سهم مجموعة سوفت بنك، المستثمرة في مجال التكنولوجيا، 4.23 بالمئة.

وارتفع سهم فوجيكورا خمسة ⁠بالمئة اليوم الثلاثاء، بينما صعد سهم فوروكاوا 3.5 بالمئة.

من بين أكثر من 1600 سهم يجري تداولها في السوق الرئيسية ​لبورصة طوكيو، ارتفع 39 بالمئة وانخفض 56 بالمئة ​وظل أربعة بالمئة دون تغيير.