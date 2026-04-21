المؤشر نيكي يرتفع بفضل قطاع التكنولوجيا

ارتفع المؤشر نيكي الياباني اليوم الثلاثاء.
وارتفع المؤشر نيكي 1.07 بالمئة إلى 59453.44 نقطة بحلول الساعة 0147 بتوقيت جرينتش، في حين صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.14 بالمئة إلى 3782.43 نقطة.
وفي اليابان، ارتفعت أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق الإلكترونية إذ ارتفع سهم طوكيو إلكترون 4.3 بالمئة وتقدم سهم أدفانتست 1.79 بالمئة. وقفز سهم كيوكسيا هولدنجز 5.3 بالمئة وارتفع سهم مجموعة سوفت بنك، المستثمرة في مجال التكنولوجيا، 4.23 بالمئة.
وارتفع سهم فوجيكورا خمسة بالمئة اليوم الثلاثاء، بينما صعد سهم فوروكاوا 3.5 بالمئة.
من بين أكثر من 1600 سهم يجري تداولها في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفع 39 بالمئة وانخفض 56 بالمئة وظل أربعة بالمئة دون تغيير.