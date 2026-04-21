سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة تُحقق نتائج قوية خلال 2025

دبي (الاتحاد)

أعلنت سُلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»، عن تحقيق نتائج سنوية قوية خلال عام 2025، عكست متانة نموذجها التشغيلي وفاعلية منظومتها الاقتصادية المتكاملة، حيث سجّلت نمواً بنسبة 19.4% في الإيرادات، و17.8% في صافي الأرباح، مقارنةً بنتائج عام 2024.

وأكدت دييز، أن هذه المؤشرات تأتي مدفوعةً بتوسّع أنشطتها وارتفاع كفاءة عملياتها، بالتوازي مع تنامي جاذبية مناطقها الاقتصادية الثلاث، وهي «المنطقة الحرة بمطار دبي» و«واحة دبي للسيليكون» و«دبي كوميرسيتي»، حيث ارتفع إجمالي عدد الشركات المُسجّلة ضمن منظومة «دييز» بنسبة 24.6% بنهاية عام 2025، فيما وصل إجمالي عدد الموظفين في الشركات العاملة ضمن المناطق الحرة الثلاث التابعة لـ «دييز» إلى 106,359 موظفاً، بمعدّل نمو بلغ 26.2% مقارنة بالعام السابق، بما يعكس اتساع قاعدة النشاط الاقتصادي وحيوية سوق العمل ضمن مناطقها الحرة الثلاث.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، بهذه المناسبة، إن نتائج عام 2025 تُؤكّد استمرار «دييز» في الارتقاء بمساهمتها الاقتصادية، وترسيخ دورها محرِّكاً داعماً لتنافسية دبي على خريطة التجارة والاستثمار العالمية، انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة وتوجّهاتها لتعزيز النمو المستدام وتنويع الاقتصاد.

وأضاف أن نمو الإيرادات، يعكس قدرة «دييز» على تحويل الفرص إلى قيّمة اقتصادية ملموسة، عبر بيئة أعمال مرنة، وبُنية تحتية متقدمة، وحلول ذكية تُسهم في رفع كفاءة الشركات وتمكين توسّعها من دبي إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

وتابع أن اقتصاد دبي راسخ ومتنوع وقادر على تخطِّي جميع التحديات، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب تسريع وتيرة الابتكار والتحوّل الرقمي وتعظيم القيمة المضافة للقطاعات ذات الأولوية، بما يدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 ويعزّز مكانة الإمارة ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم خلال العقد المقبل.

وأشار سموّه إلى أن «دييز» ستُواصل الاستثمار في مُمكّناتها المؤسّسية وتطوير منظومتها المتكاملة، بما يضمن استدامة النمو ورفع القدرة التنافسية، مع التركيز على تمكين مجتمع الأعمال وتعزيز مساهمة المناطق الاقتصادية في مسيرة دبي نحو اقتصاد أكثر مرونة وجاهزية للمستقبل.

من جانبه، قال الدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، إن نتائج 2025 تعكس نهجاً تشغيلياً قائماً على الانضباط المالي ورفع الكفاءة، بالتوازي مع تعزيز العائد من الخدمات والمنتجات المؤسسية التي تقدمها «دييز» لمجتمع المستثمرين والشركات.

وأضاف أن النمو المتحقّق في مؤشرات الربحية، إلى جانب الزيادة في الإيرادات، يؤكد نجاح «دييز» في تعزيز قدرتها على توليد قيمة مستدامة، مع الحفاظ على مسار تطوير متوازن يواكب احتياجات الأسواق العالمية وتحولات سلاسل الإمداد والتجارة.

واعتبر أن نمو عدد الشركات وموظفيها ضمن منظومة دييز بنهاية 2025 يُعد مؤشراً مباشراً على قوة الجاذبية الاستثمارية وفاعلية التجربة التشغيلية داخل المناطق التابعة للسُلطة، مؤكّداً مواصلة العمل على تطوير الخدمات الذكية وتحسين رحلة المتعاملين وتعزيز التكامل بين المناطق الاقتصادية الثلاث.

وكانت «دييز» قد شهدت مؤخراً إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، عدداً من المشاريع التوسعيّة في واحة دبي للسيليكون باستثمارات تبلغ 12.8 مليار درهم.

وتشمل خطة التوسعة مشروعين رئيسيين، هما «ديستريكت آي أُو»، و«بلوك 14»، ويهدف مشروع «ديستريكت آي أُو» باستثمارات تبلغ 11 مليار درهم، إلى توفير بنية تحتية تدعم تطوير تقنيات المستقبل وتعزيز منظومة البحث والتطوير والابتكار في إمارة دبي.

وحققت «دييز» مجموعة من الإنجازات الاستراتيجية خلال العام 2025، سواء على صعيد توسعة الأصول أو تعزيز الأعمال، من بينها اعتماد سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم المرحلة الثانية من مشروع توسعة حرم «جامعة روتشستر للتكنولوجيا - دبي» في واحة دبي للسيليكون بتكلفة تتجاوز 313 مليون درهم، وعلى مساحة بناء تتخطى 85 ألف متر مربع، ما يرفع المساحة الإجمالية لمباني الحرم الجامعي إلى أكثر من 124 ألف متر مربع، بزيادة قدرها 217% مقارنة مع مساحة المباني الحالية.

وعزّزت «دييز» خلال العام من شراكاتها مع الشركات العالمية، حيث شهد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية، إطلاق شركة «شنايدر إلكتريك»، الرائدة عالمياً في مجال التحول الرقمي لإدارة الطاقة والأتمتة، مبادرة جديدة بقيمة 100 مليون درهم لدعم تمكين المواهب في دولة الإمارات، بالتزامن مع الافتتاح الرسمي لمقر شنايدر إلكتريك الجديد، «ذا نست» في دبي، وهو الأول من نوعه ضمن البرنامج العالمي للشركة للمباني المؤثرة Impact، وذلك في واحة دبي للسيليكون المنضوية تحت مظلة السلطة.

