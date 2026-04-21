الثلاثاء 21 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

«راكز» تستضيف جلسة لدعم رواد الأعمال في بناء شركات أكثر تنظيماً وكفاءة

«راكز» تستضيف جلسة لدعم رواد الأعمال
21 ابريل 2026 14:47

 
رأس الخيمة (الاتحاد)
استضافت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» جلسة متخصّصة تناولت أحد أبرز التحديات، التي تواجه الشركات النامية والمتمثلة في الاعتماد الزائد على المؤسسين وأهمية الحاجة إلى أنظمة تشغيلية منظمة تدعم النمو المستدام.
جمعت الفعالية -التي أقيمت تحت عنوان «من العشوائية إلى التنظيم: كيف تحافظ على صفو أعمالك وسط الضغوطات»- عدداً من رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة وصنّاع القرار في مركز كومباس للأعمال، لمناقشة سُبل الانتقال من نماذج الإدارة القائمة على ردود الفعل وقيادة المؤسسين، إلى نماذج تشغيل منظمة تعتمد على الإجراءات الواضحة. 
ترأّس الجلسة محمود جراد، اختصاصي تجربة المتعاملين والتميّز المؤسسي في «راكز»، وبيرديا قمراولي، الرئيس التنفيذي لشركة سينتيجين تكنولوجيز واللذان استعرضا أبرز التحديات التشغيلية التي تعيق النمو.
وأوضح المتحدثون أن العديد من الشركات لا تعاني من ضعف الطلب بقدر ما تواجه تحديات مرتبطة بتركيز المعرفة والقرارات والعمليات الأساسية بيد المؤسس، ما يؤدي إلى انخفاض الكفاءة وصعوبة التوسع المستدام. 
وقال رامي جلاّد الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكز» إن تركيزنا ينصب على تمكين الشركات من العمل بوضوح ومرونة وثقة في كل مرحلة من مراحل رحلتها ونواصل تطوير خدماتنا ومبادراتنا لتزويد روّاد الأعمال بالأدوات والمعرفة والبيئة الملائمة لبناء أسس قوية وتحقيق نمو مستدام، وتأتي هذه الجلسات ضمن هذا التوجه من أجل مساعدة الشركات على تحويل الأفكار العملية إلى تطبيقات يومية قابلة للتنفيذ.
تندرج هذه الجلسة ضمن جهود «راكز» المتواصلة لتقديم رؤى عملية تواكب احتياجات مجتمع الأعمال، وتوفير منصات تفاعلية تتيح تبادل الخبرات واكتساب المعرفة، بما يسهم في تعزيز كفاءة العمليات لدى الشركات في بيئة أعمال ديناميكية. 

