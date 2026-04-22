اقتصاد

تعاون بين مجلس أعمال أبوظبي للشباب و«صندوق خليفة» لتعزيز منظومة ريادة الأعمال

تعاون بين مجلس أعمال أبوظبي للشباب و«صندوق خليفة»
22 ابريل 2026 13:54

 

أبوظبي (الاتحاد)
وقّع مجلس أعمال أبوظبي للشباب، مذكرة تفاهم، مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع، وذلك على هامش مهرجان أبوظبي العالمي لريادة الأعمال 2026، بحضور علي محمد المرزوقي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وموزة عبيد الناصري، الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع، وذلك في خطوة تعكس التوجهات الاستراتيجية لإمارة أبوظبي نحو تعزيز اقتصاد متنوع قائم على الابتكار.
وقّع المذكرة كل من منصور عبدالجبار الصايغ، رئيس مجلس أعمال أبوظبي للشباب، وخليفة الكويتي، المدير التنفيذي لقطاع العمليات في صندوق خليفة، في إطار شراكة استراتيجية تهدف إلى تعزيز تكامل الأدوار بين الجهات الداعمة لريادة الأعمال، وتطوير منظومة أكثر ترابطاً تمكّن رواد الأعمال من النمو والتوسع ضمن بيئة أعمال تنافسية.
وتأتي هذه الشراكة امتداداً لجهود الجانبين في دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، من خلال توفير مسارات متكاملة تشمل التمويل، والتأهيل، والإرشاد، والوصول إلى الأسواق، بما يعزز جاهزيتهم للنمو محلياً والانطلاق نحو الأسواق الإقليمية والعالمية.
كما يركز التعاون على تطوير برامج نوعية ومبادرات مشتركة تسهم في بناء قدرات رواد الأعمال، وتعزيز ثقافة الابتكار، وتوفير فرص حقيقية للنمو والاستدامة، بجانب دعم نقل المعرفة وتبادل الخبرات بين مختلف مكونات المنظومة الريادية في الإمارة.
وقال منصور عبدالجبار الصايغ، إن هذه الشراكة تمثل خطوة استراتيجية نحو ترسيخ منظومة ريادة أعمال أكثر تكاملاً في أبوظبي، حيث يعمل المجلس على تمكين رواد الأعمال وربطهم بالفرص، ويؤمن بأن الاستثمار فيهم هو استثمار مباشر في مستقبل الاقتصاد واستدامته.
وأضاف أن المجلس يواصل دوره كممكن رئيسي ومنسق للمنظومة، من خلال إطلاق مبادرات وبرامج نوعية تعكس احتياجات رواد الأعمال، وتسهم في دعم مسارات نموهم وتوسعهم.
من جانبه، قال خليفة الكويتي، إن هذه المذكرة تعكس التزام الصندوق بتعزيز الشراكات الاستراتيجية التي تسهم في بناء منظومة متكاملة لدعم رواد الأعمال، من خلال توفير التمويل والتدريب والإرشاد، وتمكينهم من تطوير مشاريع مبتكرة وقابلة للنمو، بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
وتعزز هذه المذكرة دور مجلس أعمال أبوظبي للشباب كمنصة مؤسسية تمثل صوت رواد الأعمال، وتسهم في ربطهم بمنظومة القطاع الخاص وصناع القرار، فيما يواصل صندوق خليفة دوره المحوري في تمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ودعم نموها واستدامتها.
وتؤكد الشراكة التزام الجانبين بدعم رؤية أبوظبي الاقتصادية، وتعزيز دور الشباب قوة دافعة للنمو، بما يسهم في بناء اقتصاد أكثر مرونة وتنافسية قائم على المعرفة والابتكار.

 

