«دبي للاستثمار» تحافظ على استمرارية العمليات عبر منصتها التصنيعية المتكاملة



دبي (الاتحاد)

تواصل منصة التصنيع المتكاملة لشركة دبي للاستثمار العمل بكامل الاستمرارية التشغيلية، بما يدعم أنشطة البناء والبنية التحتية عبر المنطقة.وتمتد أعمال التصنيع في المجموعة عبر الزجاج والحديد والألمنيوم، ومجموعة متنوعة من مواد البناء وحلول التصنيع الصناعي، حيث تواصل شركات التصنيع التابعة للمجموعة العمل عبر أنشطة الإنتاج والتوريد والتسليم، دعماً لمتطلبات المشاريع القائمة.

كما يواصل قطاع التصنيع والمقاولات والخدمات دوره كأحد الركائز الرئيسية للإيرادات في المجموعة، مساهماً بنحو ثلث إجمالي الدخل، مدعوماً بمحفظة صناعية متنوعة.

وتلبّي المجموعة، من خلال محفظة تصنيع متنوعة تضم تسع شركات متخصّصة تعمل عبر ستة قطاعات أساسية لمواد البناء، احتياجات مشاريع التطوير السكني والتجاري والصناعي ومشاريع البنية التحتية، وذلك عبر مواءمة أنشطة الإنتاج والتسليم مع متطلبات المشاريع الجارية والمخطط لها في الإمارات والأسواق الرئيسية عبر المنطقة.

وفي قطاع الزجاج، تواصل أعمال تصنيع الزجاج التابعة لشركة دبي للاستثمار توريد منتجات الزجاج المعماري، بما يدعم مجموعة واسعة من تطبيقات البناء، بما في ذلك المشاريع السكنية والتجارية والمتعددة الاستخدام. وتستمر أنشطة التصنيع والتوريد في التقدم، بما يتماشى مع الجداول الزمنية لمشاريع البناء.

وسلّمت شركة الإمارات للزجاج، المتخصّصة في تصنيع الزجاج المستخدم في مشاريع البناء، حوالي 1.1 مليون متر مربع من الزجاج، وواصلت تنفيذ أعمالها في نحو 150 مشروعاً خلال السنة المالية 2025. وتشمل المشاريع السكنية بنسبة 70%، والمشاريع التجارية بنسبة 20%، إلى جانب مشاريع قطاع الضيافة وغيرها بنسبة 10%، في الإمارات وأسواق دولية مختارة.

وبالتوازي مع ذلك، تواصل شركة الإمارات لألواح الزجاج المسطّح، التابعة للمجموعة، تشغيل مرافق الإنتاج لدعم مراحل التصنيع ضمن منظومة الزجاج المتكاملة لدبي للاستثمار تواصل الشركة تلبية احتياجات المشاريع في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، مع توقّعات بتحقيق نمو سنوي في المبيعات بنحو 5%.. وتشمل المشاريع الجارية تطويرات سكنية وتجارية وصناعية في دول الخليج والأردن ومصر، مع تركيز مستمر على جودة المنتجات والموثوقية والالتزام بالمعايير التنظيمية.

وقال عبدالعزيز بن يعقوب السركال، الرئيس التنفيذي لشركة زجاج التابعة لدبي للاستثمار: تواصل شركات الزجاج التابعة لشركة دبي للاستثمار تلبية احتياجات قطاع الإنشاءات المتغيّرة في دولة الإمارات وأسواق المنطقة.

وأوضح أن الشركة تمتلك قدرات متكاملة تمكّنها من تصنيع ومعالجة الزجاج، وبالتالي توفير الدعم لمجموعة واسعة من المشاريع مع الالتزام بالجودة والموثوقية والانضباط في التنفيذ. وتقدم شركة زجاج خدماتها للعملاء في أكثر 35 سوقاً حول العالم، تشمل دول مجلس التعاون الخليجي وكندا والمملكة المتحدة وأوروبا وأفريقيا وآسيا.

وتركّز المجموعة على تلبية احتياجات المشاريع بكفاءة، مع الحفاظ على استمرارية العمليات ودعم النمو المستدام عبر مختلف الأسواق.وتواصل شركة الإمارات لأنظمة المباني الحديدية، دعم مشاريع النفط والغاز، والقطاع الصناعي، والخدمات اللوجستية، ومشاريع البنية التحتية في المنطقة. وقامت الشركة كما في مارس 2026، بتوريد نحو 12 ألف طن متري من الهياكل الحديدية ضمن مشاريع قيد التنفيذ، شملت أعمال التصنيع والتوريد والتركيب، والتي تسير وفق الجداول الزمنية المعتمدة. ويتركّز النشاط بشكل رئيسي في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، مدفوعاً باستمرار الطلب في قطاعات الطاقة والصناعة والبنية التحتية.

وفي قطاع الألمنيوم، تواصل شركة الإمارات للسحب ووايت ألمنيوم للسحب تلبية احتياجات الاستخدامات المعمارية والإنشائية والصناعية في المنطقة، وتستمر الشركتان في العمل بطاقة إنتاجية تتماشى مع متطلبات المشاريع الحالية

وتبلغ الطاقة الإنتاجية الإجمالية للشركتين 40,000 طن متري سنوياً، لدعم المشاريع بشكل أساسي في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى أسواق إقليمية مختارة، مما يعكس اتساع نطاق أعمال المجموعة في مجال سحب الألمنيوم.