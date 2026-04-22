«سيراميك رأس الخيمة» تُصدر تقرير الاستدامة لعام 2025

رأس الخيمة (الاتحاد)

أصدرت شركة سيراميك رأس الخيمة تقريرها الخاص بالاستدامة لعام 2025، والذي يستعرض أداءها وإنجازاتها عبر مجالات رئيسية، ويحدّد خططها وتوجهاتها للعام المقبل.

لا تزال الاستدامة تشكّل جزءاً جوهرياً من عمليات سيراميك رأس الخيمة داخل دولة الإمارات، مدعومة بمبادرات استراتيجية ورؤية طويلة المدى تسعى إلى تحقيق تأثير إيجابي ومستدام، ومن أبرز إنجازات عام 2025، إعادة تدوير 95% من النفايات في قطاعات البلاط والأدوات الصحية والصنابير وأدوات المائدة، وإنشاء أول منشأة صناعية في دولة الإمارات لاستعادة الكربون وإعادة استخدامه، إلى جانب دمج تقنية «كونتينوا بلس»، وهي تقنية تصنيع من الجيل الجديد، في إحدى منشآتها الحديثة. كما عزّزت المجموعة إدارة الموارد المائية من خلال الاستخدام الكامل لمحطة معالجة مياه الصرف «ETP» في المصنع. واستمرت الشركة في تنفيذ استثمارات استراتيجية تهدف إلى تحسين كفاءة العمليات، وترشيد استهلاك الموارد، وإجراء تحسينات تشغيلية ملموسة لتقليل الأثر البيئي.

وفي عام 2025، حظيت جهود المجموعة في مجال الاستدامة بتقدير واسع، حيث حصلت سيراميك رأس الخيمة على جائزة التميّز في برنامج القيمة الوطنية المضافة «ICV» ضمن جوائز «اصنع في الإمارات 2025»، ونالت المجموعة أيضاً جائزة العلامة البيئية «EcoLabel» من هيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة، بالإضافة إلى جوائز المباني الخضراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

افتتحت سيراميك رأس الخيمة أول منشأة صناعية في دولة الإمارات لاستعادة الكربون وإعادة استخدامه، وذلك بالشراكة مع «جلف كرايو» ويقوم هذا المشروع بالتقاط 17,000 طن من ثاني أكسيد الكربون «CO₂» سنوياً، وتحويله إلى ثاني أكسيد كربون مطابق لمعايير الاستخدام الغذائي، يُستخدم في عدة قطاعات.

ويشكّل دمج تقنية «كونتينوا بلس» نقلة نوعية في تحسين كفاءة إنتاج ألواح البورسلين الكبيرة الحجم، ويلعب دوراً كبيراً في خفض استهلاك الطاقة وترشيد استهلاك المواد الخام.

وخلال العام، حققت الشركة الاستفادة المثلى من محطة معالجة مياه الصرف في المصنع، مما يعزّز إدارة الموارد المائية ويرفع كفاءة استخدام الموارد.

وعلى صعيد قطاعاتها الأساسية، طورت المجموعة ممارسات التصنيع الدائري لديها من خلال تبني نهج منظم لتحسين استخدام الموارد، حيث تمت إدارة أكثر من 75,000 طن من النفايات غير الخطرة عبر إعادة تدويرها وإعادة الاستخدام.

قطاع البلاط: إعادة تدوير 95–98% من المواد الأساسية، وتوفير 18,000م³ من المياه، وطرح مجموعتي Re-Use Quartz وRe-Use Minerals باستخدام مواد مُعاد تدويرها بالكامل قبل الاستهلاك.

قطاع الأدوات الصحية: توفير 569,000 كيلوواط/ساعة من الطاقة، وإعادة استخدام 100% من المخلفات الخضراء، وإعادة استخدام 2% من المواد المحروقة.

الصنابير: إعادة استخدام 100% من المكوّنات، وتوفير 1,600 م³ من المياه.

قطاع أدوات المائدة: إعادة تدوير 100% من مياه الصرف، وتوفير 83,000م³ من المياه العذبة، وخفض استهلاك الطاقة بنسبة 13%.

في عام 2025، سجّلت شركة سيراميك رأس الخيمة صفر وفيات بين أكثر من 7,000 موظف لديها، وذلك بفضل تطبيق بروتوكولات سلامة متطورة، وتعزيز أنظمة المراقبة الدورية، والتحسين المستمر في العمليات.

وتواصل شركة سيراميك رأس الخيمة دعم أجندة التوطين لتنمية الكفاءات الوطنية في دولة الإمارات، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية.

وتعليقًا على تقرير الاستدامة لعام 2025، قال عبد الله مسعد، الرئيس التنفيذي لمجموعة سيراميك رأس الخيمة: بصفتنا شركة تصنيع عالمية تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، فإننا نضع الاستدامة في صميم أعمالنا، ونسعى إلى تحويل هذا الالتزام إلى قيمة حقيقية من خلال تحسين كفاءة العمليات، وتبني ممارسات تصنيع مسؤولة، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، بما يتماشى مع الأولويات الصناعية والاقتصادية للدولة.

واختتم مسعد بالقول: بالتطلع نحو المستقبل، فإننا نسعى إلى مواصلة الابتكار على نطاق أوسع في المواد والتقنيات وعمليات التصنيع، بهدف رفع مستوى الأداء وتحسين كفاءة استخدام الموارد، وهو ما يمكننا من طرح حلول أكثر استدامة وبجودة عالية، مع تحقيق قيمة طويلة الأمد تعود بالنفع على جميع الأطراف الرئيسية المعنية.وشملت المبادرات المجتمعية والبيئية التي أطلقتها سيراميك رأس الخيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة حملات التنظيف، ومبادرات زراعة الأشجار، وزراعة أشجار القرم، وذلك بالتعاون مع جهات رائدة مثل مجموعة الإمارات للبيئة «EEG» وهيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة «EPDA» كما تدعم المجموعة تنمية قدرات الشباب وتعزيز تبادل المعرفة عبر الشركاء المؤسساتيين، مثل مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة.

ومع استمرارها في تطوير استراتيجيتها للاستدامة للفترة 2024–2030، لا تزال شركة سيراميك رأس الخيمة ملتزمة بالتركيز على الابتكار والنمو المسؤول، وتعزيز التعاون لتحقيق أثر مستدام وطويل الأمد.