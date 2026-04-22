اقتصاد

"اقتصادية الشارقة" ومؤسسة رواد تستعرضان خدماتهما أمام الجمهور

"اقتصادية الشارقة" ومؤسسة رواد تستعرضان خدماتهما أمام الجمهور
22 ابريل 2026 20:20

 

الشارقة (الاتحاد)
 تطلق دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة ومؤسسة رواد التابعة لها غداً ولمدة 3 أيام منصة تعريفية متكاملة في سيتي سنتر الزاهية في مبادرة ضمن جهودها لتعزيز التواصل مع الجمهور والتعريف بخدماتها المختلفة، وذلك في إطار حرص الدائرة على تسهيل رحلة المستثمرين ورواد الأعمال من خلال تقديم خدمات نوعية تواكب وتدعم نمو المشاريع في الإمارة.

وتستعرض المنصة عدداً من أبرز الخدمات من بينها خدمة الرخصة الفورية التي تتيح إصدار الرخص التجارية بسرعة وكفاءة وخدمة إصدار الاسم التجاري باستخدام الذكاء الاصطناعي التي تسهم في تسهيل اختيار الأسماء التجارية المبتكرة كما توفر المنصة عدداً من الخدمات الأخرى الخاصة بالدائرة، مثل خدمة عون ومشروع التوفيق بين الأعمال وخدمة حاسبة الرسوم والتي تمكن المتعاملين من احتساب رسوم الخدمات بشكل فوري وشفاف بما يسهم في تعزيز تجربة المتعاملين ورفع مستوى رضاهم.
من جهتها تستعرض مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد» من خلال المنصة خدماتها وبرامجها ومبادراتها الداعمة لرواد الأعمال المواطنين وتقديم الاستشارات والإرشادات اللازمة لتأسيس وتطوير مشاريعهم بما يسهم في تعزيز ثقافة ريادة الأعمال وتحفيز الابتكار في الإمارة.
وأكد حمد علي عبدالله المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أن المنصة التفاعلية تأتي تجسيداً لالتزام الدائرة بتعزيز التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال وتعريف الجمهور بخدمات الدائرة المتكاملة.
ودعت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة جميع أفراد المجتمع لزيارة المنصة للاستفادة مما تقدمه من خدمات فورية، وعروض تفاعلية لتمكين الجمهور من استكشاف خدمات الدائرة بشكل مباشر وسريع.

