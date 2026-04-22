«Hub71» و«جمارك أبوظبي» تعززان منظومة الابتكار في «أبوظبي العالمي لريادة الأعمال 2026»

شهد مهرجان أبوظبي العالمي لريادة الأعمال مشاركة فاعلة من Hub71 وجمارك دبي، حيث استعرض الجانبان أبرز مبادراتهما وبرامجهما الداعمة لمنظومة ريادة الأعمال والشركات الناشئة، بما يسهم في تعزيز بيئة الابتكار ودعم نمو الاقتصاد الوطني.

وأكدت هاجر الأنصاري، مسؤولة الشراكات الحكومية والأكاديمية في Hub71، أن المنصة تمثل منظومة متكاملة لدعم رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا، من خلال توفير بيئة حاضنة والموارد والفرص التي تمكّنهم من تنمية أعمالهم والانطلاق بها من أبوظبي إلى الأسواق العالمية.

وأوضحت أن مشاركة Hub71 في مهرجان أبوظبي العالمي لريادة الأعمال تمثل فرصة مهمة للتواصل مع الشباب الشغوفين بريادة الأعمال، ودعم طموحاتهم وأفكارهم، إلى جانب تعريفهم بالبرامج والمبادرات التي توفرها المنصة، والتي تسهم في تمكينهم من تأسيس مشاريعهم الخاصة أو الانضمام إلى الشركات الناشئة التي تدعمها Hub71.

وقالت الدكتوره رجوى الظاهري، ظابط رئيسي إسعاد متعاملين، في جمارك أبوظبي، إن مشاركة جمارك أبوظبي في مهرجان أبوظبي العالمي لريادة الأعمال 2026 تأتي في إطار التزامها بدعم توجهات إمارة أبوظبي نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، وتعزيز دورها كشريك ممكن لقطاع الأعمال في مختلف مراحل النمو والتوسع.

وأوضحت أن جمارك أبوظبي تستعرض، خلال المهرجان، أمام رواد الأعمال والمستثمرين وممثلي الشركات، منظومة خدماتها المتكاملة وحلولها الجمركية المتقدمة التي تسهم في تسهيل حركة التجارة، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، بما يلبي متطلبات بيئة الأعمال المتغيرة.

وأضافت أن المشاركة تسلط الضوء على أهمية توظيف التقنيات الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، في تطوير العمليات التشغيلية وتسريع الإجراءات وخفض التكاليف، بما يعزز جاهزية الشركات الناشئة ويدعم نموها وتوسعها في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأشارت إلى أن جمارك أبوظبي تبرز من خلال هذه المشاركة «رحلة التخليص الجمركي» ضمن مفهوم «الجمارك الخفية»، القائم على أنظمة رقمية متكاملة وإجراءات ذكية تمكّن من إنجاز العمليات الجمركية بكفاءة وسلاسة، بما يعكس توجهها نحو تقديم خدمات استباقية تعزز تنافسية بيئة الأعمال في الإمارة.