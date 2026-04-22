75 مليون درهم أرباحاً صافية للبنك العربي المتحد في الربع الأول

الشارقة (الاتحاد)

سجل البنك العربي المتحد في الربع الأول من العام الجاري 2026 أرباحاً صافية قدرها 75 مليون درهم بنسبة نمو قدرت بـ16% على أساس سنوي في إجمالي الدخل التشغيلي.

وبلغ إجمالي الأصول 26.9 مليار درهم بزيادة قدرها 15% على أساس سنوي مدعوماً بنمو قوي في القروض والسلف والتمويل الإسلامي الذي ارتفع بنسبة 21% ليصل إلى 15.1 مليار درهم بينما زادت الاستثمارات بنسبة 22% لتصل إلى 8.3 مليار درهم كما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 11% على أساس سنوي لتصل إلى 16.7 مليار درهم.

وحافظت مؤشرات جودة الأصول على متانتها، حيث بلغت نسبة القروض المتعثرة 2.6% وبلغت نسبة تغطية المخصصات 110% كما حافظ البنك على وضع قوي من حيث رأس المال والسيولة وبلغت نسبة القروض إلى الموارد المستقرة 73% ونسبة الأصول السائلة المؤهلة 16% كما واصل البنك الحفاظ على معدل كفاية رأس المال عند مستوى قوي بلغ 20.4% ونسبة الشق الأول من رأس المال (CET1) عند 16.4%، وكلاهما أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية.

وقال شريش بيديه الرئيس التنفيذي للبنك العربي المتحد: حقق البنك العربي المتحد نتائج قوية في الربع الأول من العام الحالي مما يعكس مرة أخرى متانة ومرونة نموذج أعمالنا واستمرارنا في تنفيذ استراتيجية النمو بنجاح ويعكس النمو القوي في إجمالي الدخل التشغيلي إلى جانب الارتفاع الملحوظ في الأرباح التشغيلية والأصول المدرة للدخل الزخم الإيجابي الذي يشهده البنك فضلاً عن نهجنا المنضبط في إدارة المصروفات.