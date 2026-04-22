مسؤولون في «المهرجان» لـ «الاتحاد»: «أبوظبي العالمي لريادة الأعمال» منصة عالمية لتمكين مشاريع الشباب

رشا طبيلة (أبوظبي)



أكد مسؤولون في قطاع ريادة الأعمال بالإمارات، العمل بشكل مستمر ومستدام لتعزيز الفرص والدعم، وإيجاد الحلول التمويلية لرواد الأعمال الشباب، من خلال إطلاق المبادرات الجديدة، وتقديم التسهيلات، وخلق منصة لربطهم بالمؤسسات الحكومية والجهات التمويلية والمستثمرين لتطوير ونمو أعمالهم، لما لقطاع ريادة الأعمال من دور رئيس في دعم الاقتصاد الوطني.

وأكد هؤلاء لـ«الاتحاد» خلال «مهرجان أبوظبي العالمي لريادة الأعمال» الذي انطلق الاثنين الماضي في «مركز أبوظبي للطاقة»، واختتم أعماله أمس، أهمية انعقاد هذا المهرجان الذي يوفّر بيئة خصبة ومنصة مثالية لرواد الأعمال لعرض أفكارهم ومشاريعهم، وتعزيز فرص نمو أعمالهم وتطوير مشاريعهم.



تمويل فوري

وأطلق صندوق خليفة لتطوير المشاريع مبادرة «التقديم الفوري لطلب التمويل»، التي تشكّل منصةً مبتكرةً لتسهيل حصول رواد الأعمال على التمويل مباشرةً خلال الحدث عبر إجراء تقييم فوري للأهلية، وتخصيص فريق عمل لتقديم الاستشارات، وتقييم استيفاء المتطلبات والمستندات والمساعدة في استكمالها، ما يوفّر سرعة وكفاءة في التمويل.

ومن جانبه، أكد محمد البلوشي، رئيس الاتصال المؤسسي في «جمارك أبوظبي»، أن مشاركة جمارك أبوظبي في «مهرجان أبوظبي العالمي لريادة الأعمال» تأتي في إطار دعم توجهات الإمارة نحو اقتصاد قائم على الابتكار والمعرفة، وتؤكد التزام جمارك أبوظبي بدورها شريكاً ممكناً لقطاع الأعمال في مختلف مراحل نموه.

وقال البلوشي: «تلعب جمارك أبوظبي دوراً محورياً في دعم منظومة ريادة الأعمال من خلال توفير بيئة جمركية متطوّرة ومحفّزة تلبي احتياجات الشركات الناشئة ورواد الأعمال، وتسهم في تعزيز قدرتهم على الانطلاق والنمو بثقة».

وأضاف: «نحرص على تقديم تسهيلات وإجراءات مرنة ومبسطة تسرّع من دخول الشركات إلى الأسواق، وتدعم تنافسيتها على المستويين الإقليمي والعالمي، ونعمل على تمكين الشركات من التوسع، وتحقيق النمو المستدام عبر تقديم خدمات متكاملة تدعم كفاءة سلاسل الإمداد، بما يعزّز انسيابية حركة التجارة، ويواكب تطلعات بيئة الأعمال الحديثة».

وأضاف البلوشي: «نستعرض خلال مشاركتنا مجموعة من حلولنا المبتكرة ومشاريعها التقنية المتقدمة، التي تعكس توجهها نحو تبني أحدث التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في تطوير العمل الجمركي، وفي هذا الإطار، توظّف جمارك أبوظبي حلولاً ذكية في رحلة التخليص الجمركي، من أبرزها نظام التخليص المدعوم بالذكاء الاصطناعي (Clearance.AI)، الذي يسهم في تسريع الإجراءات، ورفع كفاءتها وتعزيز دقة العمليات». وقال: «نعرّف اليوم رواد الأعمال ومجتمع الأعمال على منظومة جمارك أبوظبي التي نجحت في تحويل الإجراءات التقليدية المعتمدة على التدخل البشري إلى نموذج رقمي واستباقي يعمل بسلاسة، وتتيح تقديم خدمات مبتكرة مثل التخليص الجمركي قبل الوصول، والتخليص من خارج الدولة، بما يسهم في تقليل الوقت والتكاليف على الشركات، وتعزيز كفاءة العمليات، ودعم انسيابية حركة التجارة».



شريك استراتيجي

وقال منصور عبد الجبار الصايغ، رئيس «مجلس أعمال أبوظبي للشباب»، التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، إن المجلس يُعد شريكاً استراتيجياً في هذا المهرجان لدعم رواد الأعمال الشباب.

وأشار الصايغ إلى أن المجلس بخبرته وشراكاته الاستراتيجية يقدم منظومة تساعد الشباب في القطاع الخاص.

وأضاف: «تم التوقيع خلال المهرجان على اتفاقية مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع لتمكين رواد الأعمال الشباب من خلال إطلاق مبادرات مختلفة بين الطرفين».



بيئة متكاملة

أكدت الدكتورة صفاء النقبي، رائدة أعمال، عضو في مجلس إدارة جمعية الإمارات لريادة الأعمال، دور المهرجان في دعم هذا القطاع الحيوي، ودور الجمعية في توفير بيئة متكاملة للتواصل والتطوير وبناء الشراكات.

وأضافت: «الجمعية تضم أكثر من 500 رائد أعمال، ونطمح لزيادة عددهم باستمرار، فهم يحتاجون إلى بيئة خصبة لنمو أعمالهم وتطويرها، فالجمعية تعد منصتهم للتواصل مع العالم الخارجي».

وأكدت أن هذا المهرجان يعد منصة لدعم رواد الأعمال، وتعزيز تواصلهم مع جميع الشركات والمؤسسات الحكومية الداعمة، وتوفير حلول التمويل لمشاريعهم، فدعم الدولة هو المستقبل القادم للشباب، ولريادة الأعمال.



شرائح المجتمع

أكد فارس الجابري، السفير الإعلامي لمهرجان أبوظبي العالمي لريادة الأعمال، أهمية هذا المهرجان ودوره الكبير في الاقتصاد الإماراتي، حيث يهدف إلى دعم رواد الأعمال الشباب من جميع شرائح المجتمع، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين.

وقال: «من خلال المهرجان، يتم تقديم الدعم والحلول والمساعدات لجميع المشاريع الناشئة، ويهدف لربط رواد الأعمال مع المستثمرين والجهات الحكومية والخاصة التي تساعدهم في تنمية مشاريعهم وتطويرها للأفضل».