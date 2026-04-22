905 ملايين درهم إيرادات فنادق  أبوظبي في يناير بنمو 9.3%

رشا طبيلة (أبوظبي)



استقبلت فنادق أبوظبي خلال شهر يناير الماضي 536 ألف نزيل فندقي، في وقت سجلت 905 ملايين درهم في إجمالي الإيرادات بنمو %9.3 مقارنة مع 828 مليون درهم في يناير من العام 2025، بحسب البيانات الصادرة عن مركز إحصاء أبوظبي؛ استناداً إلى إحصاءات دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي.

وأشارت البيانات إلى أن فنادق أبوظبي سجلت متوسط إشغال %85، مقارنة مع %84 في يناير من العام الماضي، فيما بلغ متوسط الإقامة في يناير الماضي 2.8 ليلة.

وتضم أبوظبي حتى يناير الماضي 172 منشأة فندقية تضم 34526 غرفة فندقية.

وتفصيلاً حول إجمالي الإيرادات الفندقية، فإن إيرادات الغرف بلغت في يناير 596 مليون درهم، وإيرادات الطعام والشراب 255 مليون درهم، وإيرادات أخرى بواقع 54 مليون درهم.

وفيما يتعلّق بالأسواق الدولية، استقبلت فنادق الإمارة في المرتبة الأولى الأسواق الآسيوية (ما عدا الدول العربية) بواقع 174 ألف نزيل، ثم الأسواق الأوروبية بواقع 152 ألف نزيل، ثم الدول العربية الأخرى بواقع 48 ألف نزيل، ثم دول مجلس التعاون بواقع 44 ألف نزيل، يليها أميركا الشمالية والجنوبية بواقع 35 ألف نزيل.

واستقبلت فنادق الإمارة 61 ألف نزيل من السوق المحلي.

وتفصيلاً حول إمارة أبوظبي، سجلت فنادق العين متوسط إشغال 77%، في وقت سجلت فنادق الظفرة 66% في متوسط الإشغال ومتوسط إقامة 3.4 ليلة. وبحسب بيانات دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، فإن الإمارة استقبلت 26.6 مليون زائر خلال عام 2025، في رقم قياسي جديد يُعزّز مكانتها عاصمةً ثقافية عالمية ووجهة سياحية مفضّلة، مدفوعةً بتنامي جاذبيتها الدولية وارتفاع أعداد زوّارها، بما يسهم في تحقيق أثر اقتصادي مستدام طويل، ورسّخت الدائرة دورها بوصفها محفّزاً رئيسياً للمشهد الثقافي والسياحي في الإمارة، حيث ارتفعت إيرادات الفنادق بنسبة 19.5% على أساس سنوي لتصل إلى 9.1 مليار درهم.

واستقبلت أبوظبي 5.9 مليون نزيل فندقي خلال عام 2025، بزيادة نسبتها 2.2% على أساس سنوي، إلى جانب 338 ألف نزيل في بيوت العطلات ومواقع التخييم الفاخر. ودعّم هذا الأداء نمواً بنسبة 10% في أعداد الزوّار الدوليين، مقارنة بعام 2024، مع بروز أسواق رئيسية مستهدفة من بينها الهند وروسيا والمملكة المتحدة. وأسهم ذلك في رفع معدل إشغال الفنادق في الإمارة بمقدار ثلاث نقاط مئوية ليصل إلى 81%.

وانعكس هذا الطلب مباشرة في أداء مالي قوي للقطاع، حيث ارتفعت إيرادات الفنادق بنسبة 19.5% على أساس سنوي، بالتوازي مع ارتفاع متوسط السعر اليومي بنسبة 19%، وارتفاع الإيراد لكل غرفة متاحة بنسبة 23%.