اقتصاد

«عمومية أملاك للتمويل» تقر توزيع أرباح بقيمة 735 مليون درهم

22 ابريل 2026 23:42

 

دبي (الاتحاد)
أعلنت شركة أملاك للتمويل عن موافقة مساهميها على توزيع أرباح بقيمة 735 مليون درهم، أي ما يعادل 49 فلساً للسهم الواحد، ويعكس هذا القرار محطة مفصلية في مسيرة أملاك، ويؤكد متانة الوضع المالي للشركة والتزامها المستمر بتحقيق القيمة للمساهمين.
وتبلغ القيمة الإجمالية لتوزيعات الأرباح 735 مليون درهم، ما يمثل 49% من رأس المال الشركة، وذلك في أعقاب النتائج المالية القوية لعام 2025.
 وحققت أملاك صافي ربح بعد ضريبة الدخل بلغ 1.47 مليار درهم للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، بزيادة ملحوظة مقارنة بـ 12 مليون درهم للفترة نفسها من العام 2024.
وارتفع إجمالي إيرادات الشركة بشكلٍ كبير ليصل إلى 3.12 مليار درهم، مقارنةً بـ 233 مليون درهم في السنة المالية 2024. ويُعزى هذا النمو الاستثنائي بشكل أساسي إلى إتمام بيع أراضي منطقة رأس الخور في يوليو 2025، والتي حققت عائدات إجمالية بلغت 2.9 مليار درهم وأرباحاً قدرها 2.14 مليار درهم خلال العام.وبلغ إجمالي أصول أملاك 3.42 مليار درهم في نهاية السنة المالية 2025. وانخفضت تكاليف التشغيل للشركة خلال العام بنسبة 9% لتصل إلى 92 مليون درهم، مقارنة بـ 101 مليون درهم في عام 2024. إضافة إلى ذلك، قامت الشركة بتسوية ودائعها الاستثمارية بالكامل والتخارج من اتفاقية الشروط المشتركة.
وعقب اجتماع الجمعية العمومية السنوي، وفي ضوء الملاحظات الواردة بشأن خطة العمل الجديدة المقترحة، سيقوم مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بإجراء مراجعة شاملة للخيارات الاستراتيجية الإضافية، بما يضمن التوافق مع تطلعات المساهمين وخلق القيمة على المدى الطويل.
وفي ظل هذه الاعتبارات الاستراتيجية، ستواصل أملاك إدارة عملية التخارج من خطوط أعمالها وأصولها التقليدية المتبقية، ويظل التركيز الأساسي على استمرار نقل وبيع محفظة التمويل العقاري، الأمر الذي سيؤدي في نهاية المطاف إلى إلغاء ترخيص الشركة الصادر من مصرف الإمارات المركزي.

وبهذه المناسبة، قال جمال حامد المري، رئيس مجلس إدارة أملاك للتمويل: يمثل اليوم لحظة فارقة لشركة أملاك للتمويل والمساهمين، ولا شك أن استئناف عملية توزيع الأرباح يعكس المرونة والتفاني والرؤية الاستراتيجية التي أرشدتنا وقادت مسيرتنا للوصول إلى هذه النتيجة المرجوة، كما يُؤكد في الوقت نفسه قوتنا المالية، والإجراءات المدروسة التي اتخذناها في السنوات الأخيرة لتهيئة الشركة لتحقيق نمو مستدام على المدى الطويل، ويُثمن مجلس الإدارة ملاحظات المساهمين، ويؤكد التزامه بالتواصل المستمر بما يضمن توافق توجه الشركة المستقبلي مع مصالح جميع الأطراف والجهات المعنية.

من جانبه، قال عارف البستكي، الرئيس التنفيذي لشركة أملاك للتمويل: في ظل مركز مالي قوي، باتت أملاك اليوم تتمتع بمكانة جيدة تؤهلها لتحقيق نمو مستدام وخلق قيمة طويلة الأجل لجميع الأطراف المعنية، وبعد اجتماع المساهمين، سنواصل التركيز على تحديد المسار الأمثل للمضي قدماً، مع تقييم مجموعة من الخيارات الاستراتيجية بشكل فعال وبالتنسيق الوثيق مع جميع الأطراف.
وساهمت تسوية كامل الالتزامات المالية للشركة وعمليات البيع والتخارج الاستراتيجية التي قامت بها في تعزيز الميزانية العمومية وتبسيط العمليات بشكل كبير، ويأتي توزيع الأرباح المقترح بقيمة 735 مليون درهم، تتويجاً لهذا الأساس القوي، وبما يمثل قراراً يعزز قوة أملاك المالية، والتنفيذ المنضبط، والالتزام الراسخ بتقديم قيمة مستدامة لمساهميها.

