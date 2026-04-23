نيكي يتجاوز حاجز 60 ألف نقطة للمرة الأولى

تجاوز المؤشر نيكي الياباني مستوى ​60 ألف نقطة للمرة الأولى اليوم الخميس ⁠بفضل ارتفاع سهم مجموعة سوفت بنك ​وغيره من ​أسهم ‌شركات التكنولوجيا.

وصعد ‌نيكي 0.34 بالمئة في أحدث التعاملات ​إلى 59790 نقطة بحلول الساعة 1210 بتوقيت جرينتش. لكن المؤشر توبكس الأوسع ‌نطاقاً انخفض 0.7 بالمئة ​إلى 3718.59 نقطة.

وارتفعت أسهم الشركات المرتبطة بصناعة الرقائق الإلكترونية، وتقدم ​سهما ‌أدفانتست ⁠وطوكيو ‌إلكترون ‌2.65 بالمئة و0.81 بالمئة على الترتيب.

وقفز ⁠سهم مجموعة سوفت ​بنك المستثمرة في مجال التكنولوجيا بنسبة 8.9 بالمئة.

وكسب سهم فوجيكورا المصنعة لكابلات الألياف الضوئية ​واحداً بالمئة.