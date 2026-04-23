الخميس 23 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
عدد اليوم
نيكي يتجاوز حاجز 60 ألف نقطة للمرة الأولى

نيكي يتجاوز حاجز 60 ألف نقطة للمرة الأولى
23 ابريل 2026 08:05

تجاوز المؤشر نيكي الياباني مستوى ​60 ألف نقطة للمرة الأولى اليوم الخميس ⁠بفضل ارتفاع سهم مجموعة سوفت بنك ​وغيره من ​أسهم ‌شركات التكنولوجيا.
وصعد ‌نيكي 0.34 بالمئة في أحدث التعاملات ​إلى 59790 نقطة بحلول الساعة 1210 بتوقيت جرينتش. لكن المؤشر توبكس الأوسع ‌نطاقاً انخفض 0.7 بالمئة ​إلى 3718.59 نقطة.
وارتفعت أسهم الشركات المرتبطة بصناعة الرقائق الإلكترونية، وتقدم ​سهما ‌أدفانتست ⁠وطوكيو ‌إلكترون ‌2.65 بالمئة و0.81 بالمئة على الترتيب.
وقفز ⁠سهم مجموعة سوفت ​بنك المستثمرة في مجال التكنولوجيا بنسبة 8.9 بالمئة.
وكسب سهم فوجيكورا المصنعة لكابلات الألياف الضوئية ​واحداً بالمئة.

المصدر: وكالات
مؤشر نيكي الياباني
نيكي
