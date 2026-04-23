الخميس 23 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
اقتصاد

الاقتصاد الكوري يسجل أسرع وتيرة نمو منذ أكثر من 5 سنوات

23 ابريل 2026 09:35

سجل اقتصاد جمهورية كوريا أسرع نمو ربع سنوي له خلال خمس سنوات ونصف في الربع الأول من هذا العام الجاري، مدعوماً بقوة الصادرات واستقرار الطلب المحلي، وفقاً لبيانات بنك كوريا المركزي الصادرة اليوم الخميس.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد، وهو مؤشر رئيسي للنمو الاقتصادي، نما بنسبة 1.7% خلال الفترة من يناير إلى مارس 2026 مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق، وذلك بحسب البيانات الأولية الصادرة عن البنك.

 

وأظهرت البيانات أن الصادرات ارتفعت بنسبة 5.1% مقارنةً بالربع السابق، مدفوعةً بالطلب العالمي القوي على أشباه الموصلات، مسجلةً بذلك أسرع نمو منذ الربع الثالث من عام 2020.

 

أخبار ذات صلة
مسؤولون في «المهرجان» لـ «الاتحاد»: «أبوظبي العالمي لريادة الأعمال» منصة عالمية لتمكين مشاريع الشباب
«طاقة أبوظبي»: 160 مليار درهم مستهدفات استثمارية خلال 5 سنوات

كما أظهرت أن الاقتصاد نما بنسبة 3.6% خلال الربع الأول على أساس سنوي، مقارنةً بنسبة 1.6% في الربع السابق.

وأشارت إلى ارتفاع إجمالي الدخل المحلي الحقيقي بنسبة 7.5% الربع الأول، مسجلاً أعلى مستوى له منذ الربع الأول من عام 1988، حين بلغ 8%.

المصدر: وام
كوريا
الاقتصاد
آخر الأخبار
رئيس الدولة يستقبل وزير الدفاع الإيطالي
علوم الدار
رئيس الدولة يستقبل وزير الدفاع الإيطالي
22 ابريل 2026
بوابة القرم للتعرفة المرورية
علوم الدار
"النقل المتكامل" يضيف بوابتين جديدتين لنظام التعرفة المرورية "درب" في أبوظبي
22 ابريل 2026
مبابي أم فينيسيوس.. من هو النجم ريال في مدريد الأول!
الرياضة
مبابي أم فينيسيوس.. من هو النجم ريال في مدريد الأول!
اليوم 10:30
"الدار": مبيعات "ياس بارك بليس" في جزيرة ياس تتجاوز 800 مليون درهم
علوم الدار
"الدار": مبيعات "ياس بارك بليس" في جزيرة ياس تتجاوز 800 مليون درهم
اليوم 10:10
ثاني أسوأ معدل نقاط لتشيلسي في القرن الـ21.. «روسينيور الـ16»!
الرياضة
ثاني أسوأ معدل نقاط لتشيلسي في القرن الـ21.. «روسينيور الـ16»!
اليوم 10:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©