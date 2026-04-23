الاقتصاد الكوري يسجل أسرع وتيرة نمو منذ أكثر من 5 سنوات

سجل اقتصاد جمهورية كوريا أسرع نمو ربع سنوي له خلال خمس سنوات ونصف في الربع الأول من هذا العام الجاري، مدعوماً بقوة الصادرات واستقرار الطلب المحلي، وفقاً لبيانات بنك كوريا المركزي الصادرة اليوم الخميس.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد، وهو مؤشر رئيسي للنمو الاقتصادي، نما بنسبة 1.7% خلال الفترة من يناير إلى مارس 2026 مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق، وذلك بحسب البيانات الأولية الصادرة عن البنك.

وأظهرت البيانات أن الصادرات ارتفعت بنسبة 5.1% مقارنةً بالربع السابق، مدفوعةً بالطلب العالمي القوي على أشباه الموصلات، مسجلةً بذلك أسرع نمو منذ الربع الثالث من عام 2020.

كما أظهرت أن الاقتصاد نما بنسبة 3.6% خلال الربع الأول على أساس سنوي، مقارنةً بنسبة 1.6% في الربع السابق.

وأشارت إلى ارتفاع إجمالي الدخل المحلي الحقيقي بنسبة 7.5% الربع الأول، مسجلاً أعلى مستوى له منذ الربع الأول من عام 1988، حين بلغ 8%.