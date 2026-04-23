بتوجيهات عمار بن حميد.. عجمان تطلق حزمة تسهيلات شاملة دعماً للقطاع السياحي

عجمان (الاتحاد)

بتوجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد إمارة عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، أعلنت دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان، إطلاق حزمة من التسهيلات الهادفة إلى دعم الأنشطة السياحية، وجذب الاستثمارات، وتعزيز تنافسية القطاع السياحي في الإمارة.

وتندرج هذه التسهيلات ضمن رؤية سمو ولي عهد عجمان الهادفة إلى تطوير بيئة الأعمال السياحية، وتعزيز استدامة القطاع ومرونته في مواجهة مختلف التحديات، إذ تتضمن مجموعة من الإعفاءات والتسهيلات النوعية التي تغطي مختلف جوانب التشغيل والترخيص والتسويق، بما يسهم في دعم المنشآت السياحية في الإمارة، ورفع كفاءتها التشغيلية، وتعزيز تنافسيتها.

وتشمل الحزمة عدداً من الإجراءات والمزايا، من بينها تأجيل سداد الرسم السياحي لجميع المنشآت السياحية لمدة 6 أشهر اعتباراً من 1 مارس 2026، والإعفاء من غرامات التأخير عند تجديد التراخيص خلال الفترة ذاتها، إلى جانب تطبيق إعفاء على رسوم تصاريح الفعاليات ورسوم تجديد التراخيص. كما تتضمن حزمة التسهيلات تفعيل آلية «الدفع المرن» لتقسيط المستحقات من دون فوائد، إضافة إلى إعفاء زوار المتاحف من رسوم الدخول حتى نهاية عام 2026، وإعفاء المنشآت السياحية من رسوم المشاركة في المعارض والورش الترويجية التي تشارك فيها الدائرة.

وأكد الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة السياحة والثقافة والإعلام، أن حزمة التسهيلات تعزز جاذبية الإمارة كوجهة استثمارية واعدة، حيث تسهم في خفض تكاليف التشغيل وتحسين بيئة الأعمال، بما يحفز على ضخ استثمارات نوعية جديدة في المشاريع السياحية والثقافية والترفيهية، ويسهم في تحقيق نمو مستدام ينعكس على مختلف القطاعات الاقتصادية في عجمان

وفي إطار دعم القطاع الثقافي والسياحي، يسهم إعفاء زوار المتاحف من رسوم الدخول حتى نهاية عام 2026 في تعزيز الجاذبية الثقافية، فيما يتيح إعفاء المنشآت السياحية من رسوم المشاركة في المعارض والورش الترويجية، تعزيز فرص التسويق والوصول إلى أسواق جديدة.

وأكدت دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان، التزامها بإطلاق مبادرات نوعية تعزز مرونة القطاع السياحي وتدعم نموه المستدام، بما ينسجم مع رؤية الإمارة في ترسيخ مكانتها كوجهة سياحية واستثمارية رائدة على المستويين الإقليمي والعالمي.