الجمعة 24 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«الدار» تستحوذ على محفظة أصول صناعية ولوجستية في «كيزاد»

جاسم بوصيبع وعبدالله الهاملي خلال توقيع الاتفاقية بحضور محمد الشامسي (من المصدر)
24 ابريل 2026 01:25

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة الدار، استحواذها على محفظة أصول صناعية ولوجستية من «مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - مجموعة كيزاد» التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، مقابل 650 مليون درهم.
وتسهم الصفقة في إضافة 163 ألف متر مربع من المساحات الصناعية واللوجستية الحديثة والمدرّة للدخل إلى منصة الدار المتنامية، بما يعزز حضورها المتنامي ضمن «كيزاد»، ويدعم مسيرة توسعها في هذا القطاع الحيوي.
وتشمل الصفقة ثلاثة مستودعات لوجستية مطوّرة وفق أعلى المواصفات ومؤجرة لمستأجرين عدة، وتقع ضمن منطقة «كيزاد المعمورة». 
وتتمتع هذه الأصول بنسبة إشغال تبلغ 97%، مع قاعدة متنوعة تضم 80 مستأجراً ينشطون في قطاعات الأغذية والمشروبات، والسلع الاستهلاكية سريعة التداول، والخدمات اللوجستية، والصناعات التحويلية، وخدمات التكنولوجيا، من بينهم مستأجرون رئيسيون مثل «دي إتش إل» و«سبينيس» و«نواتوم اللوجستية». 
وتتولى «الدار» إدارة هذه الأصول، شاملة أعمال التأجير وإدارة المرافق، بما يضمن الحفاظ على كفاءتها التشغيلية، وتعزيز أدائها على المدى الطويل.
وتأتي الصفقة امتداداً لاستحواذ «الدار» على مستودعات «نون» و«إمتيل» في «كيزاد» خلال نوفمبر 2025، في خطوة تؤكد ثقة الشركة الراسخة بالأسس المتينة التي يرتكز إليها سوق العقارات في أبوظبي، عبر مختلف قطاعاته، من السكني والتجاري، وصولاً إلى الصناعي واللوجستي. ويرفع هذا الاستحواذ محفظة «الدار» من الأصول الصناعية واللوجستية إلى أكثر من 700 ألف متر مربع، مع تجاوز إجمالي المساحات التأجيرية قيد التطوير 1.5 مليون متر مربع.
وقال جاسم صالح بوصيبع، الرئيس التنفيذي لشركة الدار للاستثمار، إن الصفقة تعكس الثقة المتنامية بالأسس الاقتصادية طويلة الأجل في إمارة أبوظبي، إلى جانب العوامل الهيكلية التي تعزز الطلب على الأصول العقارية عالية الجودة، مشيراً إلى أن «كيزاد» تمثل إحدى أبرز الوجهات اللوجستية الاستراتيجية في المنطقة، لما تتمتع به من قاعدة مستأجرين قوية، وعوائد تشغيلية مستقرة، تعكس مكانتها المتميزة.
وأوضح عبدالله الهاملي، الرئيس التنفيذي لقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة في مجموعة موانئ أبوظبي، أن نجاح بيع مستودعات مجمع الخدمات اللوجستية في «كيزاد»، يعكس قوة نموذج أعمال المجموعة القائم على تعظيم القيمة من الأصول، بما يتيح تحرير رؤوس الأموال وإعادة توظيفها بكفاءة في فرص نمو ذات عوائد مرتفعة، بما في ذلك توسيع البنية التحتية للمستودعات.
وأشار إلى أن الصفقة تُعد الثانية مع «الدار» خلال أقل من عام، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين المستمرة بمنظومة «كيزاد» الصناعية الدولية.

كيزاد
أبوظبي
الإمارات
مجموعة الدار
موانئ أبوظبي
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©