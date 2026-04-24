الذهب يتجه نحو خسارة أسبوعية مع تزايد مخاوف التضخم

استقر سعر الذهب اليوم الجمعة، لكنه في طريقه لتكبد خسارة أسبوعية إذ أدى ارتفاع أسعار النفط إلى تفاقم المخاوف من التضخم وبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.
بحلول الساعة 0230 بتوقيت جرينتش، انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 4686.29 دولار للأوقية. وخسر المعدن النفيس ثلاثة بالمئة منذ بداية الأسبوع بعد مكاسب لأربعة أسابيع متتالية.
وخسرت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم يونيو 0.5 بالمئة إلى 4702 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبط سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 75.22 دولار للأوقية، وخسر البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1993.63 دولار، ونزل البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1464.12 دولار.