الجمعة 24 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

اتفاق أوروبي على خريطة طريق لاستكمال تعزيز السوق الموحدة

24 ابريل 2026 21:10


 أعلنت مؤسسات الاتحاد الأوروبي التوصل إلى اتفاق على خريطة طريق بعنوان «أوروبا واحدة، سوق واحدة» تهدف إلى استكمال تعزيز السوق الموحدة بحلول نهاية عام 2027، وذلك على هامش الاجتماع غير الرسمي لرؤساء الدول والحكومات في قبرص.

وقع الاتفاق كل من نيكوس خريستودوليدس رئيس جمهورية قبرص بصفته رئيساً دورياً لمجلس الاتحاد الأوروبي، وروبيرتا ميتسولا رئيسة البرلمان الأوروبي، وأورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية.
وتتضمن خريطة الطريق أهدافاً محددة لتقديم المقترحات التشريعية والتوصل إلى اتفاقات بين المشرعين المشاركين ضمن جدول زمني واضح، إضافة إلى آلية مراجعة ربع سنوية لمتابعة التقدم، وتحديد مسؤوليات مؤسسية دقيقة لكافة مؤسسات الاتحاد، مع إجراء تقييمات دورية لضمان الشفافية الكاملة.
وأكد الرئيس القبرصي، أن هذه الخارطة تمثل نقطة تحول في تعزيز تنافسية أوروبا، وتعد ضرورة استراتيجية لدعم المرونة والازدهار على المدى الطويل ضمن سوق موحدة متكاملة، فيما اعتبرت رئيسة البرلمان الأوروبي أن الاتفاق يعكس التوجه نحو أوروبا أكثر قوة وقدرة على مواجهة الصدمات ويوفر وضوحاً للمواطنين والشركات، مشددة على أن الاتحاد ينفذ التزاماته باتخاذ قرارات جريئة.
من جانبها أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أن تنفيذ هذه الإجراءات سيسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وضمان التحول الرقمي وتعزيز صمود القطاع الصناعي، مشيرة إلى أن هذه الأولويات تشكل جوهر عمل المفوضية خلال المرحلة المقبلة.

المصدر: وام
