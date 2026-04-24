القدرة المركبة لتوليد الطاقة في الصين ترتفع 15.5%



بلغ إجمالي القدرة المركبة لتوليد الطاقة في الصين 3.96 مليار كيلوواط في نهاية مارس الماضي، بزيادة 15.5 في المائة على أساس سنوي.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» عن الهيئة الوطنية للطاقة توضيحها أن قدرة توليد الطاقة الشمسية في الصين واصلت توسعها السريع لتقفز بنسبة 31.3% وتصل إلى نحو 1.24 مليار كيلوواط، بينما ارتفعت قدرة توليد طاقة الرياح بنسبة 22.4% لتصل إلى نحو 660 مليون كيلوواط.

وبلغ متوسط ساعات استخدام معدات توليد الطاقة في البلاد 703 ساعات في الربع الأول من العام الجاري، بانخفاض 66 ساعة عن نفس الفترة من العام الماضي، بحسب الهيئة.