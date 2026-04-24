«العربية أبوظبي» تضيف رحلات مباشرة إلى مطار مدينة عمّان

24 ابريل 2026 21:19


أبوظبي (الاتحاد)
 أعلنت «العربية أبوظبي»، أول شركة طيران اقتصادي منخفض التكلفة في العاصمة الإماراتية، عن إطلاق رحلاتها المباشرة إلى مطار مدينة عمّان «ADJ» في الأردن. وستنطلق الخدمة الجديدة بمعدل ثلاث رحلات أسبوعياً وذلك أعتباراً من 1 مايو 2026 بين مطار زايد الدولي ومطار مدينة عمّان، مما يوفر للمسافرين خيارات سفر مريحة وسلسة بين المدينتين.

ويمثّل إطلاق هذه الخدمة إضافةً جديدة باعتبارها ثاني مطار في الأردن تخدمه العربية أبوظبي، إلى جانب عملياتها الحالية إلى مطار الملكة علياء الدولي «AMM» في عمّان.
وبهذه المناسبة، قال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران: «يسرّنا توسيع حضورنا في الأردن مع إطلاق خدمتنا الجديدة إلى مطار مدينة عمّان، وتعكس هذه الإضافة التزامنا المستمر بتعزيز السفر الجوي وتوفير المزيد من الخيارات والراحة لعملائنا عند السفر بين دولة الإمارات والأردن، ونهدف من خلال خدمة مطارين في العاصمة الأردنية إلى دعم حركة السفر والسياحة والتجارة بين البلدين.
وأسهمت إضافة المطار الجديد من توسعة عمليات الشركة في الأردن، حيث باتت الشركة تُسيّر رحلات يومية إلى مطار الملكة علياء الدولي، إلى جانب ثلاث رحلات أسبوعياً إلى مطار مدينة عمّان، مما يعزز الربط الجوي بين البلدين ليصل إلى عشر رحلات أسبوعياً، مما يوفر المزيد من المرونة والراحة للمسافرين.
كما تعزز هذه الرحلات الجديدة شبكة وجهات مجموعة «العربية للطيران» التي تربط بين دولة الإمارات والأردن، حيث يمكن للمسافرين أيضاً السفر مباشرة إلى مطار الملكة علياء الدولي انطلاقاً من مطار الشارقة الدولي.
وتشغّل «العربية أبوظبي» أسطولاً حديثاً يتكون من 12 طائرة «إيرباص A320»، ذات الممر الواحد الأكثر تطوراً ومبيعاً في العالم، وتوفر الشركة تجربة سفر متميزة مع خدمة» «SkyTime» وهي خدمة بث مجانية على متن الطائرة تتيح للمسافرين الوصول إلى مجموعة واسعة من الأفلام ووسائل الترفيه مباشرة على أجهزتهم. كما يمكن للمسافرين الاستمتاع بمجموعة متنوعة من الأطباق الشهية والوجبات الخفيفة من قائمة «SkyCafe» الموجودة على متن الطائرة وبأسعار مدروسة.

 

