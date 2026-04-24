الجمعة 24 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

عمومية «دبي للاستثمار» تقر توزيع 25% أرباحاً نقدية

عمومية «دبي للاستثمار» تقر توزيع 25% أرباحاً نقدية
24 ابريل 2026 21:26

 

دبي (الاتحاد)
 أعلنت دبي للاستثمار عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 25%، بواقع 0.25 درهم للسهم الواحد، عن 2025.وأوضحت دبي للاستثمار في بيان لها أنه تمت الموافقة على المقترح من قبل المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي الثلاثين للشركة.

  • عمومية «دبي للاستثمار» تقر توزيع 25% أرباحاً نقدية

 

ووافق المساهمون على انتخاب تسعة أعضاء لعضوية مجلس الإدارة بدورته الجديدة، وذلك وفقاً للنظام الأساسي للشركة والأنظمة والقوانين المعمول بها وهم خالد جاسم محمد بن كلبان، أحمد سالم عبدالله سالم الحوسني، محمد سيف درويش أحمد الكتبي، فيصل عبدالعزيز الشيخ محمد الخزرجي، علي فردان علي الفردان، عبدالرحمن غانم عبدالرحمن المطيوعي، حسين ناصر أحمد لوتاه، خالد محمد علي الكمدة وهند عبدالرحمن قاسم محمد العلي.
وقال عبدالرحمن غانم عبدالرحمن المطيوعي، رئيس مجلس إدارة دبي للاستثمار، في كلمته خلال اجتماع الجمعية العمومية، أن المجموعة حققت أداءً قوياً خلال العام 2025 وهو ثمرة تنفيذ منضبط وقاعدة إيرادات مستقرة، إلى جانب إسهامات من مختلف قطاعات الأعمال، بما في ذلك العقارات والاستثمارات المالية والتصنيع.
وأشار إلى أن المجموعة تواصل الاستثمار على نحو استراتيجي في قطاعات دفاعية وأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية والضيافة، لما توفّره من مرونة في المحفظة مع ضمان الاستقرار على المدى الطويل، مؤكداً أن تنويع الأنشطة يُعد من أبرز نقاط قوة دبي للاستثمار في التعامل مع دورات السوق المختلفة.

 

