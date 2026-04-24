«اينوك» و«إمارات» لتعزيز استمرارية أعمال إمدادات وقود الطائرات

دبي (الاتحاد)

وقعت مجموعة «اينوك»، وشركة الإمارات للبترول «إمارات»، مذكرة تفاهم لإنشاء إطار عمل لخطة استمرارية الأعمال لتوفير إمدادات وقود الطائرات.

يهدف هذا التعاون الاستراتيجي إلى تعزيز التنسيق وتحسين موثوقية عمليات إمداد وقود الطائرات، ما يعكس التزاماً مشتركاً باستمرارية العمليات التشغيلية ومرونتها والتقيد بمعايير قطاع الطيران.

كما ترسي مذكرة التفاهم إطاراً منظماً للتعاون المشترك، يتضمن إجراءات واضحة لدعم إدارة إمدادات الوقود والتنسيق الفوري لعمليات نقل الوقود عبر خطوط الأنابيب وتحميل الشاحنات، بما يضمن عمليات فعالة وسلسة عبر هذين المحورين الرئيسيين للطيران في المنطقة.

وبهذه المناسبة، قال حسين سلطان لوتاه، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: «بصفتها مساهماً أساسياً في منظومة الطاقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، تُدرك مجموعة اينوك الأهمية البالغة لضمان استمرار إمدادات الوقود لقطاع الطيران، وتُعزز شراكتنا مع» «امارات» نهجنا الاستباقي في تخطيط استمرارية الأعمال، وذلك من خلال الاستفادة من خبراتنا المشتركة لضمان سلاسة العمليات في قطاع الطيران بدولة الإمارات، مما يُعزز مكانة الدولة كمركز عالمي للطيران، ومن خلال هذه الشراكة، ستعمل اينوك وإمارات على حلولاً لوجستية متطورة واستراتيجيات مُنسقة للاستجابة للطوارئ لضمان استمرار إمدادات الوقود من دون انقطاع.

من جانبه، قال برهان الهاشمي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للبترول: «إن ضمان استمرارية إمدادات الوقود لقطاع الطيران يمثل مسؤولية وطنية نوليها في «إمارات» أقصى درجات الاهتمام، وتشكل هذه المذكرة مع مجموعة 'إينوك' إطاراً عملياً لتوحيد جهودنا وجاهزيتنا المشتركة - ليس فقط في الظروف الاعتيادية، بل وأيضاً في الحالات الطارئة. ومن خلال تنسيق جهودنا وتوحيد إجراءاتنا بشكل مسبق، فإن ذلك يعزز مرونتنا التشغيلية ويضمن توافر إمدادات الوقود دون انقطاع. وتُعد هذه الموثوقية عنصراً حيوياً للمسافرين وشركات الطيران والاقتصاد الأوسع الذي يعتمد على ريادة الإمارات في قطاع الطيران، ولم تعد هذه المرونة التشغيلية مجرد إجراء احترازي فحسب، وإنما أصبحت ركيزة أساسية تسهم في ترسيخ مكانة الإمارات كوجهة عالمية رائدة، ونحن فخورون بمساهمتنا في تعزيز هذه المكانة بالتعاون مع شريك وطني موثوق.

ستوفر خطة استمرارية الأعمال إجراءات موثقة لتوجيه الاستجابة والتعافي واستئناف عمليات المؤسستين، وستتضمن الخطة أيضاً إجراء اختبارات وتمارين وتدريبات دورية للموظفين، إلى جانب اختبارات المعدات والاتصال للحفاظ على أعلى مستويات الجاهزية التشغيلية.