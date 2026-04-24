13.82 مليار درهم مكاسب القيمة السوقية للأسهم المحلية

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

تمكنت مؤشرات أسواق الأسهم المحلية من الإغلاق على ارتفاع في ختام تعاملات الأسبوع الحالي؛ لتحقق مكاسب سوقية قدرها 13.82 مليار درهم بعد ارتفاع القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق دبي المالي بنحو 8.51 مليار درهم، لتصل إلى 959.66 مليار درهم، في حين ربحت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية نحو 5.31 مليار درهم، لتسجل 2.809 تريليون درهم.

وجاء ارتفاع المؤشرات بدعم رئيس من نتائج أعمال البنوك عن الربع الأول من العام الحالي، والتي جاءت إيجابية لتعكس مرونة القطاع المصرفي وقدرة الاقتصاد المحلي على مواجهة أي تطورات في المنطقة.

ونجح مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية في الإغلاق على ارتفاع بنسبة 0.43% ليضيف 42.14 نقطة إلى مكاسبه ويغلق عند مستوى 9788.84 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة تقارب 0.69%، وبنحو 40.15 نقطة عند 5854.19 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات الإجمالية 1.8 مليار درهم بعد تداول 570.6 مليون سهم خلال 44 ألف صفقة.



سوق أبوظبي

بلغت قيمة التداولات الإجمالية في سوق أبوظبي للأوراق المالية 1.099 مليار درهم، شملت ما يزيد على 373 مليون سهم عبر 27553 صفقة، وتصدّر سهم «عنان للاستثمار» قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 167.19 مليون درهم، وتلاه سهم «أبوظبي التجاري» بقيمة 147.61 مليون درهم، ثم «ألفا ظبي القابضة» بقيمة 105.27 مليون درهم، وجاء سهم «عنان للاستثمار» الأكثر نشاطاً من حيث الكمية بنحو 103.98 مليون سهم، وتلاه «حقوق اكتتاب مصرف الشارقة الإسلامي» بتداول 37.67 مليون سهم، ثم سهم «مصرف الشارقة الإسلامي» بتداول 19.52 مليون سهم. وتضمنت قائمة الأسهم النشطة المرتفعة «عنان للاستثمار» بنسبة 5.19% إلى 1.62 درهم، و«أبوظبي لمواد البناء» بنسبة 4.6% إلى 1.59 درهم، و«بنك أبوظبي التجاري» بنسبة 3.9% إلى 13.3 درهم، و«ألفا ظبي القابضة» بنسبة 1.1% إلى 7.33 درهم و«رأس الخيمة العقارية» بنسبة 1.92% إلى 1.06 درهم، و«مصرف الشارقة الإسلامي» بنسبة 0.68% إلى 2.93 درهم.



سوق دبي المالي

بلغت قيمة التداول الإجمالية في سوق دبي المالي 709.22 مليون درهم، بعد التعامل على 197.62 مليون سهم، من خلال تنفيذ 16448 صفقة. وشهد السوق ارتفاع أسهم 20 شركة مقابل انخفاض أسهم 27 شركة وثبات أسهم 6 شركات أخرى. وتضمنت قائمة الأسهم المرتفعة كل من «إعمار العقارية» بنسبة 0.16% إلى 12.4 درهم، و«إعمار للتطوير» بنسبة 0.65% إلى 15.3 درهم، «بنك دبي الإسلامي» بنسبة 1.12% إلى 7.17 درهم، و«الإمارات دبي الوطني» بنسبة 1.95% إلى 30.2 درهم. كما ارتفعت أسهم «دبي للاستثمار» بنسبة 1.26% إلى 4.01 درهم، و«ديوا» بنسبة 1.86% إلى 2.73 درهم.