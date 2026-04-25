السبت 25 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«سلامة» تنجز عملية إعادة الهيكلة وتستعيد ملاءتها المالية

25 ابريل 2026 20:23

 

دبي (الاتحاد)
أعلنت الشركة الإسلامية العربية للتأمين «سلامة» نجاحها في استكمال برنامج إعادة هيكلة رأس المال، ليتوج بذلك مسيرة تحول استمرت لعدة سنوات، ويُعلن استعادة ترسيخ متانة المركز المالي للشركة.

ووفق بيان أصدرته الشركة اليوم استعادت «سلامة» قوة مركز ملاءتها المالية لتصل إلى مستويات قوية ومتوافقة بالكامل مع متطلبات مصرف الإمارات المركزي، مما يرسخ مكانة الشركة كمزود تأمين تكافلي يتمتع برأس مال قوي، ومنهجية اكتتاب منضبطة، وجاهزية للنمو مع قدرة متجددة على الاكتتاب.
 وتضمن برنامج إعادة الهيكلة تخفيضاً لرأس المال بقيمة 456 مليون درهم، مما أدى إلى إطفاء الخسائر المتراكمة ومواءمة قاعدة حقوق الملكية للشركة مع وضعها الاقتصادي الأساسي.
 كجزء من هذه العملية، قامت «سلامة» بمعالجة أكثر من 420 مليون درهم من الانكشافات السابقة وغير المقبولة رقابياً، بما في ذلك الأصول المتنازع عليها، وخسائر الانخفاض التاريخية، والتسويات المتعلقة بأسعار الصرف، مما عزز الميزانية العمومية بشكل جوهري، وقلل من التقلبات.
 واكتملت عملية التحول من خلال الإصدار الناجح لصكوك إلزامية التحويل بقيمة 155 مليون درهم، وإصدار أسهم جديدة، وهي أداة رأسمالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تم الاكتتاب فيها بالكامل من قبل مستثمرين مؤسسيين استراتيجيين، وهما شركة «إشراق للاستثمار» وشركة «هومانا القابضة المحدودة»، مما يعزز الثقة المؤسسية القوية في مسار «سلامة» المستقبلي.
ومع إعادة ضبط ميزانيتها العمومية، وتعزيز مركزها الرأسمالي، تركز «سلامة» الآن على تحقيق أداء اكتتاب منضبط ونمو مستدام من خلال استعادة طاقتها الاكتتابية عبر قطاعات أعمالها الأساسية، وإعادة تفعيل قنوات التوزيع الرئيسية بما في ذلك الشراكات المؤسسية، إلى جانب دفع عجلة النمو المربح عبر قطاعات التأمين على الحياة والثروات، والتأمين الصحي، وتأمين الممتلكات والمسؤوليات، وأخيراً تعزيز خدمات المطالبات، والكفاءة التشغيلية، وتجربة العملاء.
 وقال عيسى علي بن سالم الزعابي، رئيس مجلس إدارة شركة «سلامة»: «يعكس الإنجاز الناجح لهذا التحول التزام مجلس الإدارة باستعادة المتانة المالية للشركة واستدامتها على المدى الطويل، ومع الميزانية العمومية التي تمت إعادة ضبطها بالكامل ومركز رأس المال المُعزز، تتمتع (سلامة) الآن في موقع قوي يمكّنها من متابعة تنفيذ أولوياتها الاستراتيجية بثقة وانضباط».
وأضاف محمد علي بوعبان، الرئيس التنفيذي لمجموعة«سلامة»: يمثل إنجاز برنامج إعادة الهيكلة نقطة تحول حاسمة لـ«سلامة»، حيث اتخذنا إجراءات واضحة ومنضبطة لإعادة ضبط الميزانية العمومية، وتسوية الانكشافات المالية السابقة، وإعادة تأسيس قاعدة رأسمالية قوية للأعمال، واليوم، تقف «سلامة» كشركة تأمين ممتثلة وتتمتع برأسمال جيد، مع المتانة المالية والانضباط التشغيلي اللازمين للمنافسة بفعالية، وينصب تركيزنا الآن على التنفيذ، وتحقيق أداء اكتتاب متسق، وتعزيز مكانتنا في السوق، ودفع عجلة النمو المستدام عبر أعمالنا الأساسية.

آخر الأخبار
«الفارق 6 نقاط».. سان جيرمان يبتعد بصدارة الدوري الفرنسي
اليوم 23:16
الأهلي السعودي يحتفظ بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة
اليوم 23:08
حاكم أم القيوين يحضر أفراح المزروعي والحنطوبي
اليوم 23:06
سيتي يتأهل إلى نهائي كأس إنجلترا
اليوم 22:56
أرسنال يكسب نيوكاسل ويستعيد صدارة الدوري الإنجليزي
اليوم 22:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©