الأحد 26 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

سندك": الشمول والصحة المالية يرسخان الثقة في الخدمات المالية وحماية المستهلك

سندك": الشمول والصحة المالية يرسخان الثقة في الخدمات المالية وحماية المستهلك
26 ابريل 2026 19:14

 

أبوظبي (الاتحاد)

 أكدت فايزة العوضي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لوحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية «سندك»، أن تحقيق الشمول المالي والصحة المالية لا يقتصر على إتاحة الخدمات المالية فحسب، بل يشمل أيضاً حماية حقوق المستهلك، وترسيخ مبادئ العدالة، وتعزيز الثقة في استخدام هذه الخدمات، بما يدعم الاستقرار المالي للأفراد والمجتمع.

وقالت العوضي بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي 2026، الذي يُعقد هذا العام تحت شعار «الصحة المالية… طريق الأفراد نحو شمول مالي مستدام وأكثر استقراراً»: «نجدد في«سندك» التزامنا بالعمل مع شركائنا في القطاع المالي لتعزيز منظومة متكاملة تقوم على التمكين والحماية والعدالة، وتسهم في تعزيز الصحة المالية للأفراد، بما يرسخ مكانة دولة الإمارات كنموذج رائد في العالم العربي، وبصفتنا جهة مستقلة ومحايدة، نحرص على تطبيق أعلى معايير النزاهة والشفافية في تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية، بما يضمن العدالة بين جميع الأطراف، ويعزز استدامة المنظومة المالية».
وأشارت إلى أن «سندك» تعمل على توفير حلول عادلة وفعالة لتسوية المنازعات، وتسريع معالجة الشكاوى بكفاءة عالية، وتسهيل الوصول إلى الخدمات لجميع فئات المجتمع، بما في ذلك الفئات الأقل وصولاً، مع توظيف الحلول الرقمية لتبسيط الإجراءات وتحسين تجربة المتعامل.
 وأكدت أن دور «سندك» يمتد ليشكّل ركيزة أساسية في تحقيق شمول مالي وصحة مالية مستدامين، يتماشيان مع رؤية الدولة لقطاع مالي تنافسي عالمي، ومجتمع مالي واعٍ وممكّن.

