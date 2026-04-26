أبوظبي تحجز مكانها ضمن الوجهات المرشحة لجوائز السفر العالمية 2026

رشا طبيلة (أبوظبي)



بعد فوزها بالعديد من جوائز السفر العالمية لعام 2025، تعود أبوظبي لتحجز لها مكانة ضمن الوجهات الشرق أوسطية المرشحة لقائمة جوائز السفر العالمية لعام 2026، فهي مرشحة ضمن قائمة أفضل وجهة ثقافية، وأفضل مدينة رائدة، وأفضل وجهة سياحية، وأفضل وجهة لسياحة الأعمال والمؤتمرات والمعارض، وأفضل وجهة سياحية رياضية، إلى جانب ترشح العديد من الوجهات السياحية والثقافية والترفيهية في الإمارة، من بينها مدن ياس الترفيهية والمتاحف بجزيرة السعديات، وغيرها ضمن فئات محددة.

وتفصيلاً، بحسب موقع جوائز السفر العالمية الذي أعلن فتح باب التصويت للوجهات لعام 2026، فإن أبوظبي ترشحت ضمن قائمة تضم وجهات شرق أوسطية كأفضل وجهة رائدة، وترشحت أيضاً ضمن قائمة المدن الرائدة لعام 2026، وترشحت ضمن قائمة الوجهة الرائدة لسياحة الأعمال، والوجهة الرائدة للسياحة الثقافية، والوجهة الرائدة ضمن فئة الوجهات التراثية، والوجهة الرائدة لسياحة المؤتمرات والمعارض، والوجهة الرائدة للسياحة الرياضية.

أما على مستوى المعالم والمرافق السياحية والوجهات السياحية المتنوعة والجزر، فترشحت «كلايم أبوظبي» ضمن قائمة الوجهات الرائدة لسياحة المغامرات، وترشح متحف «اللوفر أبوظبي» و«قصر الوطن» و«جامع الشيخ زايد الكبير» و«متحف زايد الوطني» ضمن قائمة الوجهات السياحية الثقافية الرائدة، في وقت ترشح فيه متحف التاريخ الطبيعي في جزيرة السعديات ومتحف زايد الوطني، و«تيم لاب فينومينا أبوظبي»، ضمن قائمة الوجهات السياحية الجديدة الرائدة.

وترشح «عالم فيراري أبوظبي»، و«عالم وارنر براذرز أبوظبي» ضمن قائمة المدن الترفيهية الرائدة، وترشحت «سي وورلد جزيرة ياس أبوظبي» و«عالم وارنر براذرز أبوظبي» ضمن فئة الوجهة السياحية الرائدة، كما ترشح «ياس ووتروورلد أبوظبي» ضمن فئة الحدائق المائية الرائدة، وترشحت جزيرة ياس وجهة لسياحة المغامرات، وجزيرة السعديات كوجهة شاطئية رائدة، وترشحت جزيرتي ياس والسعديات ضمن فئة الوجهات الرائدة للفعاليات والمهرجانات.

وفي جوائز السفر لعام 2025، فرضت أبوظبي حضورها في جوائز السفر العالمية 2025، لتحجز لها مقاعد ريادية كثيرة في مختلف الفئات، أبرزها الوجهات السياحية والثقافية والشاطئية والمدن الترفيهية والمائية وسياحة الأعمال والمغامرات.