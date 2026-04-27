الذهب ينخفض مع ارتفاع الدولار

انخفضت أسعار الذهب اليوم الاثنين متأثرة بارتفاع الدولار، في حين أدت زيادة أسعار النفط إلى تزايد المخاوف من التضخم واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول.
وبحلول الساعة 0059 بتوقيت جرينتش، انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 4694.26 دولار للأوقية (الأونصة). وخلال الأسبوع الماضي، خسر المعدن النفيس 2.5 بالمئة لينهي سلسلة مكاسب استمرت أربعة أسابيع.
وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم يونيو 0.9 بالمئة إلى 4697.60 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 75.48 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.3 بالمئة إلى 2005.15 دولار، وتراجع البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1492.22 دولار.