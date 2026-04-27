قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
عدد اليوم
الذهب ينخفض مع ارتفاع الدولار

أسعار الذهب
27 ابريل 2026 07:49

انخفضت أسعار الذهب اليوم الاثنين متأثرة بارتفاع الدولار، في حين أدت زيادة أسعار النفط إلى تزايد المخاوف من التضخم ​واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول.
وبحلول الساعة 0059 بتوقيت جرينتش، انخفض ⁠سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 4694.26 دولار للأوقية (الأونصة). ​وخلال الأسبوع الماضي، خسر المعدن النفيس 2.5 بالمئة لينهي ​سلسلة ‌مكاسب استمرت أربعة أسابيع.
وانخفضت ⁠العقود الأميركية ​الآجلة للذهب تسليم يونيو 0.9 بالمئة إلى 4697.60 دولار.
 وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 75.48 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.3 ​بالمئة إلى 2005.15 دولار، وتراجع البلاديوم 0.3 بالمئة ​إلى 1492.22 دولار.

المصدر: وكالات
الذهب
أسعار الذهب
تعاملات الذهب
