المؤشر نيكي الياباني يرتفع إلى مستوى قياسي

ارتفع المؤشر نيكي الياباني إلى مستوى قياسي اليوم الاثنين، مدعوما بالتفاؤل المرتبط بأرباح الشركات. وارتفع نيكي 1.38 بالمئة إلى 60540.57 نقطة، متجها صوب ⁠إنهاء التداول فوق عتبة 60000 نقطة لأول مرة.

وارتفع المؤشر ​توبكس الأوسع نطاقا 0.77 بالمئة إلى 3745.37 نقطة. وأغلقت ​المؤشرات ‌الرئيسية في وول ستريت عند ⁠مستويات ​قياسية يوم الجمعة بعد أن حققت شركة إنتل أرباحا تفوق التوقعات، مدعومة بارتفاع الطلب في قطاع الذكاء الاصطناعي. وواصل مؤشر بورصة فيلادلفيا لأشباه الموصلات سلسلة مكاسبه ‌القياسية لتصل إلى 18 جلسة متتالية. وارتفع سهما شركة ‌كينيس اليابانية المتخصصة في أتمتة المصانع وشركة "فانوك" المصنعة للروبوتات الصناعية بأكثر من 15 بالمئة، ليقودا المكاسب على المؤشر "نيكي" ​بعد أن أعلنت الشركتان عن أرباح فاقت التوقعات بعد إغلاق السوق يوم الجمعة.



