«مياه وكهرباء الإمارات» تعزّز شراكة الطاقة النظيفة مع «ميديكلينيك»



أبوظبي (الاتحاد)



أعلنت شركة «مياه وكهرباء الإمارات» للعام الرابع على التوالي عن تمديد اتفاقية الشراكة في مجال الطاقة النظيفة مع ميديكلينيك الشرق الأوسط، لضمان الاستمرار في تزويد كافّة المستشفيات والعيادات التابعة لميديكلينيك في أبوظبي والعين بالطاقة النظيفة، والتي يتم التحقق منها باستخدام شهادات الطاقة النظيفة الصادرة عن دائرة الطاقة في أبوظبي.

ويعكس تمديد هذه الاتفاقية النجاح الكبير الذي تحققه شركة مياه وكهرباء الإمارات في تمكين الانتقال نحو الطاقة المتجدّدة والنظيفة على نطاق واسع ضمن القطاعات الحيوية في أبوظبي، حيث تُدير ميديكلينيك الشرق الأوسط، التابعة لمجموعة ميديكلينيك العالمية، المتخصّصة في تقديم الرعاية الصحية الخاصة، 6 مستشفيات وأكثر من 27 عيادة في جميع أنحاء دولة الإمارات، وتقدِّم رعاية طبية عالمية المستوى، مع تبنّي نهج مسؤول بيئياً.

ومن خلال استخدام شهادات الطاقة النظيفة لخفض النطاق 2 لانبعاثات الغازات الدفيئة بشكل ملموس في أبوظبي، تُؤكّد ميديكلينيك إدراكها لأهمّيّة الصحة البيئية وأثرها المباشر على الصحّة العامّة.

وتُسلّط هذه الشراكة الضوء على أهمية العمل المناخي القائم على العلم والقابل للقياس، حيث تدعم شركة مياه وكهرباء الإمارات وميديكلينيك الشرق الأوسط قرارات خفض الانبعاثات المبنية على الأدلة، من خلال الاعتماد على الإطار المتين القائم على البيانات لمخطط شهادات الطاقة النظيفة، بما يعود بالنفع على الأرض والسُّكّان معاً.

وقال محمد المرزوقي، الرئيس التنفيذي للأصول في شركة مياه وكهرباء الإمارات: تسهم ميديكلينيك الشرق الأوسط بشكل واضح في تعزيز مساعي الانتقال نحو الطاقة النظيفة في قطاع الرعاية الصحية في أبوظبي، لتصبح أول مؤسسة رعاية صحية تعتمد مخطط شهادات الطاقة النظيفة، ويعكس تمديد الشراكة للعام الرابع على التوالي ريادتها المستمرة في هذا المجال، كما يعكس أهمية مخطط شهادات الطاقة النظيفة في تمكين المؤسسات من ترجمة تطلعاتها بشأن المناخ إلى نتائج ملموسة وقابلة للقياس، وخفض النطاق 2 لانبعاثات الغازات الدفيئة، والإسهام في تحقيق أهداف الاستدامة باستخدام معيار معترف به دولياً.

ومن جانبه، قال هاين فان إيك، الرئيس التنفيذي لميديكلينيك الشرق الأوسط: يؤكد تجديد شراكتنا في مجال الطاقة النظيفة مع شركة مياه وكهرباء الإمارات للعام الرابع على التوالي التزامنا بتحقيق استدامة عملياتنا، ومن خلال توثيق استهلاكنا للكهرباء النظيفة عبر شهادات الطاقة النظيفة، نتخذ خطوات ملموسة وقائمة على العلم لتقليل بصمتنا الكربونية وتحديد معايير المسؤولية البيئية داخل قطاع الرعاية الصحية على المستوى الإقليمي.

تُعد شهادات الطاقة النظيفة، الصادرة عن دائرة الطاقة، الأداة المعتمدة الوحيدة في أبوظبي لتوثيق الفوائد البيئية والاقتصادية لاستهلاك الطاقة النظيفة، وتتوافق مع معايير الشهادات الدولية للطاقة المتجددة (I-REC).