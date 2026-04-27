61.2 مليون درهم مبيعات «تعاونية عجمان» في الربع الأول

27 ابريل 2026 15:44


عجمان (الاتحاد)
عقد مجلس إدارة جمعية أسواق عجمان التعاونية اجتماعه الأول بتشكيله الجديد، الذي تم اعتماده من قِبل الجمعية العمومية في اجتماعها الأخير، برئاسة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالله النعيمي، رئيس مجلس الإدارة.
وتم خلال الاجتماع، استعراض النتائج المالية والإدارية للجمعية خلال الربع الأول من عام 2026، والتي حققت خلالها مبيعات تجاوزت 61.2 مليون درهم بنسبة نمو 45% وصافي أرباح تجاوز 6 ملايين درهم، إضافة إلى نمو مشتريات المساهمين بنسبة 21%، بجانب أداء قوي للقنوات الرقمية والتسويقية.
وأكد الشيخ الدكتور محمد بن عبدالله النعيمي، أن النتائج المالية الاستثنائية التي حققتها الجمعية خلال الربع الأول من عام 2026، تمثّل ثمرة لتبني استراتيجيات مرنة تُركز على كفاءة الأداء وتلبية احتياجات المستهلكين والمساهمين على حدٍّ سواء، وكذلك نجاح الخطط التوسعية وقدرة القنوات الرقمية والتسويقية للجمعية على مواكبة المتغيرات السوقية.
وأضاف أن الجمعية ماضية في تعزيز مكانتها الريادية من خلال الاستثمار في الابتكار وتطوير البنية التحتية الرقمية، بما يسهم في تحسين تجربة التسوق ورفع مستوى رضا المتعاملين.
وأشار إلى حرص الجمعية على توسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية مع المورِّدين المحليين والدوليين، بما يضمن تنوع المنتجات وجودتها بأسعار تنافسية، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق مبادرات نوعية تدعم الاستدامة وتعزّز من دور الجمعية في خدمة المجتمع وتحقيق قيمة مضافة للمساهمين.
ويضم مجلس الإدارة بتشكيله الجديد، الدكتور سعيد سيف المطروشي نائباً للرئيس، وسلطان خليفة المهيري أميناً للصندوق، وشيخة عبدالله سعيد النعيمي أمينةً للسر، وعضوية كلٍّ من مروان عبدالله المزروعي، وأحمد علي الرئيسي، والمهندسة ابتسام محمد السويدي.
وشهد الاجتماع إقرار تشكيل وتفعيل عدد من اللجان المتخصصة شملت، لجنة المشاريع لمتابعة خطط التوسع والتطوير والاستثمار، ولجنة التدقيق والمخاطر لتعزيز الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر، ولجنة الموارد البشرية لمتابعة شؤون الموظفين وتطوير الكفاءات، ولجان مساندة أخرى لدعم العمل المؤسسي وتحقيق الأهداف الاستراتيجية.
وتأتي هذه الخطوات ضمن توجُّه استراتيجي لتعزيز الأداء المؤسسي ورفع كفاءة العمل وتحقيق قيمة مضافة للمساهمين والمتعاملين، بما يواكب تطلّعات المرحلة القادمة.

