صندوق الإمارات للنمو شريك للاستثمار بمنتدى «اصنع في الإمارات»

27 ابريل 2026 17:25


أبوظبي (الاتحاد)
أعلن صندوق الإمارات للنمو عن تعيينه شريكاً حصرياً لاستثمار النمو ضمن فعاليات «اصنع في الإمارات 2026»، المقرر عقده خلال الفترة من 4 إلى 7 مايو المقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك».
وتعكس هذه الشراكة محطة محورية في مسيرة الصندوق خلال عامه الأول، ويؤكد دوره منصة استراتيجية تسهم في تسريع نمو الشركات الوطنية وتعزيز منظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال توجيه رأس مال النمو نحو القطاعات ذات الأولوية الوطنية.
كان صندوق الإمارات للنمو قد أُطلق خلال دورة «اصنع في الإمارات 2025» بدعم من مصرف الإمارات للتنمية، ليكون مؤسسة وطنية متخصصة في استثمار النمو، بهدف سد الفجوة بين الطموحات الصناعية للدولة ورأس المال اللازم لتحقيقها.
ويركّز الصندوق على الاستثمار في الشركات الإماراتية العاملة في قطاعات استراتيجية تشمل التصنيع، والأغذية والزراعة، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا المتقدمة، بما يعزز قدرتها على النمو وترسيخ مكانتها بوصفها محركات رئيسية للاقتصاد الوطني.
وتتجلى توجهات الصندوق في استثماراته في عدد من الشركات الوطنية، من بينها «كارني ستور» في قطاع البروتين، و«ترميم» المتخصصة في جراحة العظام والعمود الفقري حيث تسهم هذه الاستثمارات في تعزيز سلاسل الإمداد المحلية ودعم التنمية الصناعية المستدامة.
وخلال عامه الأول، انتقل الصندوق من مرحلة التأسيس إلى التنفيذ، عبر ضخ استثمارات نوعية وبناء شراكات استراتيجية مع مختلف الجهات المعنية، بما يعزز دوره مما يربط بين رأس المال والسياسات والقطاع الصناعي، ويوجه تدفق الاستثمارات نحو الأولويات الوطنية.
ومن المقرر أن يشهد «اصنع في الإمارات 2026» إعلان الصندوق عن مجموعة من المبادرات والشراكات الجديدة التي تم تطويرها بالتعاون مع شركائه ضمن منظومة الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع توجهات الدولة لتعزيز السيادة الصناعية، ويعكس انتقال الصندوق إلى مرحلة التنفيذ الفعلي.
وقال خليفة الهاجري، الرئيس التنفيذي لصندوق الإمارات للنمو، إن الصندوق يُعد المستثمر الوطني الرائد في مجال رأس مال النمو، حيث يوجّه استثماراته نحو القطاعات ذات الأولوية، ويدعم الشركات الوطنية التي تمتلك مقومات التوسع والنمو.
وأضاف أن الصندوق يعمل بالشراكة مع المؤسسين لتسريع خلق القيمة وتوسيع فرص الوصول، وتمكين الشركات من بناء نماذج أعمال مستدامة وقادرة على المنافسة، مؤكداً أنه مع اكتمال جاهزية الصندوق التشغيلية، سيتم التركيز خلال المرحلة المقبلة على تسريع وتيرة النمو، انطلاقاً من منتدى «اصنع في الإمارات 2026».

أخبار ذات صلة
تعزيز الصناعة الوطنية
«اصنع في الإمارات 2026» تنطلق مايو المقبل في أبوظبي بأجندة حافلة
صندوق الإمارات للنمو
اصنع في الإمارات
آخر الأخبار
شعار مركز أبوظبي للغة العربية
التعليم والمعرفة
مركز أبوظبي للغة العربية يقدّم حسماً بنسبة 50% على إصدارات «كلمة»
اليوم 18:33
روبوت دردشة
الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي يساعد الأفراد في تقييم خطورة أمراضهم
اليوم 18:23
إحباط عملية تهريب 690 كجم من الكوكايين في ألمانيا
الأخبار العالمية
إحباط عملية تهريب 690 كجم من الكوكايين في ألمانيا
اليوم 18:21
«شباب مصفوت» ينظم «مبادرة قمة وطن»
الترفيه
«شباب مصفوت» ينظم «مبادرة قمة وطن»
اليوم 18:12
الطقس صحو إلى غائم جزئيا غداً
علوم الدار
الطقس صحو إلى غائم جزئيا غداً
اليوم 18:01
