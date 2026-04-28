2.3 مليار درهم أرباح «الدار» للربع الأول من 2026 بنمو 20%





أبوظبي (الاتحاد) سجّلت مجموعة الدار أرباحاً صافية بعد الضريبة للربع الأول من 2026 بلغت 2.3 مليار درهم، بنسبة نمو 20% على أساس سنوي، مدفوعةً بإيرادات المشاريع التطويرية قيد الإنجاز ومرونة محفظة العقارات الاستثمارية المتنوعة والأقل عُرضة لتقلبات السوق.

ووفقاً لبيان صحفي صادر عن المجموعة، ارتفعت ربحية السهم للربع الأول من عام 2026 بنسبة 25% على أساس سنوي لتبلغ 0.25 درهم. وكشفت المجموعة عن تسجيل مبيعات بقيمة 6.7 مليار درهم خلال الربع الأول، أسهمت منها مبيعات مشاريعها في دولة الإمارات بنحو 5.9 مليار درهم، مع إطلاق مشروعين جديدين في الدولة مطلع الربع الأول، هما ذا وايلدز ريزيدنسز في دبي ومشروع باكارات ريزيدنسز السعديات في أبوظبي.

واستقطبت مبيعات «الدار» في الإمارات طلباً متواصلاً من المشترين الدوليين، حيث وصلت قيمة المبيعات للعملاء الدوليين والمقيمين إلى 5.3 مليار درهم خلال الربع الأول، بما يُمثّل 88% من إجمالي مبيعات الدار في الدولة. وأطلقت «الدار» مشروع ياس بارك بليس في منتصف أبريل، وبيعت 80% من الوحدات المطروحة حتى تاريخه، محققاً مبيعات تجاوزت 800 مليون درهم، بما يعكس استمرار ثقة المستثمرين بالسوق العقاري في أبوظبي. وارتفع حجم الإيرادات المتراكمة للمشاريع التطويرية إلى 72.1 مليار درهم، منها 62.2 مليار درهم لمشاريع في دولة الإمارات، مما يوفر رؤية واضحة لإيرادات المجموعة خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وعزّزت الدار مخزونها من الأراضي في دولة الإمارات خلال الربع الأول بقيمة تطويرية إجمالية بلغت 61 مليار درهم، شملت قطع أراضٍ استراتيجية في وجهات رئيسية بأبوظبي، وتوسيع المشروع المشترك مع دبي القابضة. وسجلت «الدار للاستثمار» نمواً في الأرباح المعدّلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 18% على أساس سنوي لتصل إلى 905 ملايين درهم، مدعومةً بارتفاع معدلات الإشغال ومساهمات صفقات الاستحواذ الاستراتيجية، فيما ارتفعت الأصول المُدارة لتصل إلى 52 مليار درهم.

وحافظت محفظة الأصول العقارية المدرة للإيرادات المتكررة على مرونتها، مستفيدةً من عقود الإيجار طويلة الأجل والنمو في القطاعات التجارية، وقطاع التجزئة، والقطاعات الصناعية واللوجستية. وأسهمت صفقتا الاستحواذ على ذا لينك في مدينة مصدر والأصول اللوجستية في كيزاد في تعزيز قدرات المنصة الاستثمارية. نمت محفظة مشاريع «التطوير والاحتفاظ» بقيمة 2.8 مليار درهم لتصل إلى 20.1 مليار درهم، وذلك عبر شراكة مع دائرة البلديات والنقل لتطوير 9,000 وحدة سكنية للإيجار ضمن مشروع حلول الإسكان الميسّر في أبوظبي. وحافظت الدار على مركز مالي قوي يدعم مرونتها واستراتيجيتها لتوظيف رأس المال، إذ بلغ إجمالي السيولة المتاحة 33.2 مليار درهم في نهاية مارس، تضمنت 13.9 مليار درهم من السيولة النقدية المتاحة وغير المقيدة، و19.4 مليار درهم من التسهيلات المصرفية المؤكدة وغير المسحوبة.

وأتمّت «الدار» في يناير إصداراً عاماً للسندات الهجينة بقيمة 1 مليار دولار أميركي (3.7 مليار درهم)، أعقبه في فبراير إصدار سندات هجينة بقيمة 1 مليار دولار أميركي (3.7 مليار درهم) لصالح أبولو. كما أكملت في أبريل جمع تسهيلات ائتمانية متجددة مؤكدة مرتبطة بالاستدامة بقيمة 5 مليارات درهم، استقطبت طلباً قوياً من مجموعة واسعة من البنوك الإقليمية والدولية.

ووزّعت «الدار» في أبريل أرباحاً نقدية عن عام 2025 بقيمة 0.205 درهم للسهم، بزيادة قدرها 10.8% على أساس سنوي، وبإجمالي توزيعات بلغ 1.61 مليار درهم.

وقال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة «الدار»: «نتقدم بخالص الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة في دولة الإمارات على حرصها الدائم على حماية جميع مَن يتخذون من الإمارات وطناً لهم، وعلى نهجها الاستباقي والحاسم في ترسيخ الاستقرار، ودعم الأعمال، والحفاظ على بيئة آمنة». وأضاف: «واصلت إمارة أبوظبي إظهار أساسيات اقتصادية قوية، مستندةً إلى وضوح السياسات، والرؤية طويلة الأجل، والاستثمار المستدام في القطاعات الحيوية. وتوفر مرونة الإمارة، إلى جانب جاذبيتها العالمية الراسخة كوجهة للعيش والعمل والاستثمار، أساساً متيناً للنمو المتواصل».

وأوضح معاليه: «يعكس أداء «الدار» في الربع الأول قوة نموذج أعمالنا الذي تطور على مر الزمن ليضمن لنا موقعاً متميزاً يؤهلنا لمواجهة الضغوط المعاكسة للدورة الاقتصادية والتعامل بحكمة وتوازن مع الأحداث الخارجية غير المتوقعة، وحققت المجموعة نمواً قوياً في الأرباح، مستفيدةً من تنوع منصتها مما يمنحها مرونة أكبر في مواجهة تقلبات السوق، حيث توفر محفظتها القياسية من الإيرادات المتراكمة للمشاريع التطويرية بقيمة 72.1 مليار درهم، إلى جانب ما تتمتع به من قاعدة متنامية وعالية الجودة من الأصول المدرّة للدخل المتكرر بقيمة 52 مليار درهم، رؤية واضحة لتوليد الدخل مستقبلاً. وبفضل مركز السيولة القوي والمرونة المالية العالية، نتمتع بموقع متميز يمكّننا من اقتناص الفرص المقبلة، ولا نزال على ثقة بقدرتنا على تحقيق عوائد مستدامة وطويلة الأجل لمساهمينا».

من جانبه قال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار: «يواصل اقتصاد دولة الإمارات إظهار مرونة قوية، مدعوماً بقيادة حاسمة واستجابة منسقة على مستوى السياسات، بما في ذلك الإجراءات التي تم اتخذها لتعزيز استقرار السوق وترسيخ الثقة. وفي ظل هذه البيئة، حرصت الدار على سلامة موظفيها ومجتمعاتها، مع الحفاظ على استمرارية أعمالها، وحققت أداءً قوياً في الربع الأول، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 12% لتصل إلى 8.7 مليار درهم، ونما صافي الأرباح بنسبة 20% على أساس سنوي ليصل إلى 2.3 مليار درهم، بما يعكس كفاءتنا في إنجاز خططنا ومرونة منصتنا المتنوعة. وعلى صعيد أعمال الدار للتطوير، واصلنا تحويل الإيرادات المتراكمة القياسية إلى إيرادات فعلية. ولا تزال المقومات الأساسية للطلب راسخة، وهو ما أكدته النتائج المميزة للإطلاق الأخير لمشروع ياس بارك بليس. ويدعم ذلك قناعتنا بأن الطلب لا يزال مرناً تجاه المشاريع النوعية، مستنداً إلى وجود نقص هيكلي في المعروض العقاري بأبوظبي، وإلى أسس اقتصادية قوية وطويلة الأجل».

وأضاف: «تواصل الدار للاستثمار إثبات أهميتها الاستراتيجية كمنصة عالية الربحية وذات مرونة كبيرة خلال تقلبات السوق، مدعومةً بارتفاع معدلات الإشغال وعقود الإيجار طويلة الأجل. كما حققنا نمواً عبر مساهمات صفقات الاستحواذ الأخيرة وزيادة أسعار الإيجارات، وسنواصل التوسع من خلال محفظة مشاريع استراتيجية 'التطوير والاحتفاظ' التي ارتفعت قيمتها لتصل إلى 20.1 مليار درهم. وفي ظل قوة الميزانية العمومية ومتانة مركز السيولة لدينا، سنواصل تحقيق قيمة طويلة الأجل للمساهمين والمجتمعات التي نخدمها».