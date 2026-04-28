وزارة الاقتصاد والسياحة تحجب 13667 موقعاً مخالفاً خلال الربع الأول من 2026

أسفرت الحملة الرقابية التي نفذتها وزارة الاقتصاد والسياحة، عبر خدمة الاستجابة الفورية لبلاغات التعدي على حقوق المؤلف في مجال المحتوى الإبداعي والبث الرقمي، عن حجب 13 ألفا و667 موقعاً مخالفاً خلال الربع الأول من عام 2026 بنسبة نمو تقارب 400% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، فيما وصل إجمالي عدد المواقع المحجوبة منذ إطلاق مركز «إنستا بلوك» في فبراير 2025 حتى الآن إلى 47 ألفا و667 موقعاً مخالفاً.

وجاء تنفيذ الحملة في إطار مبادرة «إنستا بلوك» التي أطلقتها الوزارة سابقاً ضمن منظومتها المتكاملة للملكية الفكرية، وتضمنت إنشاء مركز «إنستا بلوك» للحجب الفوري.

ويعتمد المركز على أحدث أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتنفيذ الرصد الآني والمعالجة الفورية لبلاغات التعدي عبر الحجب السريع للمواقع المخالفة والحد من انتشار المحتوى غير المرخص.

وأكد سعادة الدكتور عبد الرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد والسياحة، أن نجاح إجراءات الرقابة والتوعية واستمرار تشغيل مبادرة «إنستا بلوك» يعكسان فاعلية النهج الوطني في حماية حقوق الملكية الفكرية، مشيراً إلى أن المبادرة أسهمت في تعزيز قدراتها التشغيلية بالتعاون مع الشركاء الإستراتيجيين، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية، إلى جانب ترسيخ بيئة رقمية آمنة تدعم الإبداع والابتكار، وتعزيز ثقة أصحاب الحقوق بمنظومة التشريعات والإجراءات الحكومية، فضلاً عن ترسيخ مكانة دولة الإمارات في مؤشرات مكافحة القرصنة الرقمية.

وتأتي الحملة في إطار التعاون بين وزارة الاقتصاد والسياحة وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وبما يعزز الشراكة مع الجهات المستفيدة من أصحاب المصلحة كالمؤسسات الإعلامية ومنصات المحتوى الرقمي، ومن أبرزها شبكة أبوظبي للإعلام، وMBC شاهد، وشبكة أوربت شوتايم، ويانغو بلاي، وستارز بلاي، إضافةً إلى شركاء من قطاعات أخرى، مثل مجلس أصحاب العلامات التجارية ونيسان الشرق الأوسط.

وركزت الحملة على حجب المواقع المخالفة بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ولا سيما خلال شهر رمضان المبارك الذي يشهد زيادة في انتهاك حقوق البث والمحتوى الرقمي، باعتبارها من الحقوق المحمية بموجب قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، حيث حرصت الوزارة على الاستجابة الفورية لبلاغات التعدي على حقوق المؤلف، بما في ذلك استقبال ومعالجة البلاغات على مدار الساعة وبالتنسيق المستمر مع الشركاء الإستراتيجيين.

وسجل الحجب الفوري ضمن مبادرة «إنستا بلوك» نموًا تصاعدياً لافتاً في عدد المواقع المحجوبة خلال شهر رمضان عبر السنوات الأخيرة، بما يعكس ارتفاع كفاءة الاستجابة وسرعة الإنفاذ الرقمي، حيث بلغ عدد المواقع المحجوبة 62 موقعاً في رمضان 2023، وارتفع إلى 1117 موقعاً في رمضان 2024، ثم إلى 2217 موقعاً في رمضان 2025، وصولاً إلى 5677 موقعاً في رمضان 2026.

وأسهمت الحملة في دعم التكامل بين الجهات الحكومية لضمان فعالية تطبيق التشريعات ذات الصلة، وتعزيز التنسيق التشغيلي مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية لضمان استمرارية المتابعة على مدار الساعة وتحسين سرعة الاستجابة وكفاءة الإنفاذ الرقمي.

كما تضمنت مخرجات الحملة تعزيز وعي المجتمع بأهمية احترام حقوق الملكية الفكرية للأعمال الإبداعية على المنصات الرقمية، وتشجيع الوصول إلى المحتوى من مصادره الرسمية والمرخصة لدى أصحاب الحقوق، إلى جانب دعم جهود ردع المواقع والمنصات المخالفة.

وأوضحت وزارة الاقتصاد والسياحة، أن هذه الجهود تأتي ضمن نهج وطني متكامل يهدف إلى تعزيز بيئة رقمية آمنة ومنظمة تدعم الابتكار وتحمي حقوق الملكية الفكرية، مؤكدةً الدور المحوري لشركاء المبادرة ومساهماتهم القيمة في تحقيق مستهدفاتها التي تصب في رفع تنافسية دولة الإمارات في مؤشرات حماية المحتوى الرقمي عالمياً، وتسهم في دعم نمو الصناعات الإبداعية والاقتصاد القائم على المعرفة والتكنولوجيا والابتكار، تماشياً مع رؤية «نحن الإمارات 2031».