اقتصاد

«إيدج» تستعرض إنجازاتها في التصنيع الدفاعي المتقدم خلال «اصنع في الإمارات»

28 ابريل 2026 18:41


أبوظبي (الاتحاد)
تشارك مجموعة إيدج كشريك التمكين في «اصنع في الإمارات 2026» وتستعرض إنجازاتها البارزة في مجالات توطين سلاسل الإمداد والتصنيع المتقدم وتطوير الكفاءات الوطنية والابتكار التكنولوجي.
وتعكس هذه المشاركة مكانة إيدج باعتبارها ركيزة أساسية في دعم السيادة الصناعية الدفاعية لدولة الإمارات، وتوافقها التام مع مستهدفات مشروع 300 مليار ومبادرة اصنع في الإمارات.
وقال حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة إيدج إن تطوير صناعة دفاعية سيادية يتطلب التزاماً طويل الأمد، وقد أثبتت ايدج التزامها بتحقيق هذا الهدف في جميع مراحله، كما مكّننا تركيزنا الاستراتيجي الثابت على مر الأعوام من تعزيز جاهزيتنا الوطنية وبناء مرونتنا وقدرتنا على توسيع نطاق التصنيع لتلبية احتياجات الدفاع السيادي على نطاق واسع.
وأوضح أن الجدير بالثناء هو أن أكثر من 80% من أنظمة ايدج تُصنع اليوم داخل الدولة، مع الاستمرار في توسيع شبكة شراكاتنا محلياً ودولياً لتعزيز نقل التكنولوجيا وتوطين القدرات الحيوية وتأمين سلاسل الإمداد.
وأضاف: «تسهم كوادرنا في تصميم وتسليم منتجات تنافس عالمياً وتحظى بثقة العملاء الدوليين، وهو ما انعكس في تسجيل طلبات شراء قياسية بلغت 7.96 مليار دولار أميركي في عام 2025. نتائجنا واضحة وملموسة، وإن منصة اصنع في الإمارات تمثل فرصة لإبراز ما حققناه من إنجازات والتأكيد على التزامنا بمواصلة التقدم».
وتواصل مجموعة ايدج تعزيز قدراتها من خلال دمج الذكاء الاصطناعي في عملياتها التصنيعية، بما يرسخ مكانتها في طليعة منظومات الإنتاج الدفاعي المتقدمة. وتأكيداً على ذلك، نفذت المجموعة في عام 2025 أكثر من 68 مشروعاً تحولياً مرتبطاً بالتكنولوجيا المتقدمة، ما أدى إلى مضاعفة طاقتها الإنتاجية عبر 13 جهة تابعة لها.
كما نجحت بريدج، ذراع الابتكار والتميز التشغيلي والتصنيع لدى إيدج، في رفد 5,276 متخصصاً في التكنولوجيا المتقدمة، وإطلاق أكثر من 57 برنامجاً يسهم في تطوير أساليب تصميم وتصنيع الأنظمة الدفاعية.
وتشارك إيدج في البرنامج الرئيس للمعرض، حيث يشارك معالي فيصل البناي، رئيس مجلس إدارة مجموعة إيدج، في جلسة إستراتيجية بعنوان «التعامل مع التغيرات: حماية سلاسل الإمداد وتعزيز المرونة الصناعية»، بينما يشارك حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في المجموعة، في جلسة حوارية بعنوان «تعزيز الأمن الوطني لدولة الإمارات».
وتعتزم إيدج أيضاً إطلاق تحدي الابتكار «Innovate to Defend by EDGE» الذي يهدف إلى تشجيع الابتكار وتطوير حلول تدعم أولويات الأمن الوطني، موفراً منصة للأفراد لتقديم أفكار مبتكرة لمواجهة التحديات الرئيسة في مجال الأمن الوطني، وستقدم جوائز ومسارات واضحة لتطوير المفاهيم المختارة إلى حلول عملية، إضافة إلى فرص دمجها ضمن المنظومة الصناعية لدى المجموعة.
وفي إطار استقطاب الكفاءات، ستطلق إيدج منصة لاستقطاب المواهب الهندسية بنظام المشاريع، حيث تدعو المهنيين من مختلف أنحاء الإمارات إلى إبداء اهتمامهم بالتسجيل.
وتوفر المنصة للمهندسين فرصاً مرنة بعقود محددة المدة مرتبطة ببرامج عالية التأثير، بما يمكّنهم من توظيف خبراتهم في أهم مجالات التكنولوجيا والمشاريع المتقدمة، كما سيوجد فريق استقطاب الكفاءات لدى إيدج خلال الفعالية لتزويد المهتمين بالمعلومات اللازمة وإرشادهم إلى آلية الانضمام إلى المنصة.

