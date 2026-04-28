اقتصاد

«اقتصادية عجمان» تعزّز خدمات المتعاملين

28 ابريل 2026 18:51

 
عجمان (الاتحاد)
أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، فعاليات أسبوع إسعاد المتعاملين تحت شعار «نسمعكم لنسعدكم»، والذي يستمر حتى 3 مايو 2026، وذلك بهدف الارتقاء بجودة الحياة، وتعزيز تجربة المتعاملين، وترسيخ ثقافة حكومية تقوم على التقرب من الجمهور والاستجابة الفاعلة لتطلعاته.
وتأتي الفعالية في إطار التزام الدائرة بتبني أفضل الممارسات العالمية في تقديم الخدمات الحكومية، وتعزيز منظومة التميز المؤسسي، من خلال تطوير قنوات التواصل المباشر مع المتعاملين، وتحويل ملاحظاتهم وآرائهم إلى فرص حقيقية للتحسين والابتكار، بما يواكب توجهات حكومة عجمان نحو تقديم خدمات استباقية ومرنة تتمحور حول الإنسان.
وتتواصل فعاليات الأسبوع في مراكز خدمة المتعاملين التابعة للدائرة «مركز الهاجس، مركز المعلومات، ومركز نتواصل» خلال الفترة من 27 إلى 29 أبريل 2026، حيث يتم استقبال المتعاملين والاستماع لآرائهم ومقترحاتهم التطويرية بجانب تنفيذ جلسات العصف الذهني.
وتستكمل الفعالية حضورها الميداني عبر منصة تفاعلية في سيتي سنتر عجمان خلال الفترة من 30 أبريل إلى 3 مايو 2026، للوصول إلى مختلف شرائح المجتمع، وتعزيز التفاعل المباشر مع الجمهور في بيئة مفتوحة، تتيح لهم التعرف على خدمات الدائرة، والاستفادة من الإرشاد والتوعية، والمشاركة في الأنشطة والفعاليات المصاحبة.
ويتضمن أسبوع إسعاد المتعاملين برنامجاً متكاملاً من الفعاليات والأنشطة التفاعلية والتوعوية، التي صُممت لتعزيز تجربة المتعامل، وتسليط الضوء على جهود الدائرة في تطوير منظومة خدماتها، بجانب نشر ثقافة إسعاد المتعاملين وترسيخ مفاهيم الجودة والابتكار في بيئة العمل الحكومي.
وأكدت الدائرة أن شعار «نسمعكم لنسعدكم» يجسّد نهجها المؤسسي القائم على الاستماع الحقيقي لصوت المتعامل، واعتباره شريكاً أساسياً في تطوير الخدمات وصناعة القرار، بما يسهم في تقديم تجربة خدمية أكثر كفاءة وسلاسة ومرونة، تعزّز من ثقة المتعاملين وترسّخ مكانة الإمارة كبيئة أعمال تنافسية وجاذبة.
ودعت جميع أفراد المجتمع ورواد الأعمال وأصحاب المنشآت إلى زيارة مراكز خدمة المتعاملين والمنصة التفاعلية في سيتي سنتر عجمان، والمشاركة في فعاليات الأسبوع، والاستفادة من الخدمات والمبادرات المقدمة، مؤكدة أن هذه الفعالية تمثّل فرصة للتواصل المباشر، والاستماع إلى الآراء والمقترحات التي تسهم في تطوير الخدمات وتحقيق أعلى مستويات الرضا والسعادة.

 

