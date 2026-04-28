الثلاثاء 28 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
«بريسايت» تستعرض مشروع مدينة أستانا الذكية أمام رئيس كازاخستان

28 ابريل 2026 18:53

 
أبوظبي (الاتحاد)
استقبلت بريسايت، فخامة قاسم جومارت توكاييف، رئيس جمهورية كازاخستان، في مركز «Alem.ai» للذكاء الاصطناعي لتقديم عرض رسمي حول منصة مدينة أستانا الذكية.
تمّ تطوير منصة الذكاء الاصطناعي المدعومة بخوارزميات متقدمة بالشراكة مع بلدية مدينة أستانا، وهي تعمل على دمج البيانات القادمة من أنظمة النقل والبنية التحتية والسلامة العامة ضمن بيئة تشغيلية موحّدة، ما يمكّن الجهات المسؤولة في المدينة من مراقبة العمليات في الوقت الفعلي والاستجابة للحوادث بشكل أسرع وتنسيق الخدمات بكفاءة أعلى، وذلك يسهم في تحسين مستوى تقديم الخدمات بشكل عام.
بالإضافة إلى ذلك، وفي إطار الجولة والعرض الرسمي، استعرضت بريسايت مركز القيادة والتحكم الخاص بها، وقدّمت للرئيس أول مركز بيانات سيادي تم إنشاؤه لتلبية متطلبات أنظمة الذكاء في المدينة.
وأكد جاسلان مادييف، نائب رئيس الوزراء ووزير الذكاء الاصطناعي والتنمية الرقمية، على الأهمية الوطنية للمبادرة ودورها في تعزيز القدرات السيادية في مجال الذكاء الاصطناعي.
وقال: «تُعدّ مدينة أستانا الذكية خطوة تأسيسية نحو بناء حكومة قائمة على الذكاء الاصطناعي. ومن خلال دمج أنظمة المدينة ضمن بيئة رقمية موحّدة، نهيئ الظروف لاتخاذ قرارات مبنية على البيانات وتقديم خدمات عامة أكثر استباقية وتطوير نموذج جديد للحوكمة مدعوم بالذكاء الاصطناعي».
من جانبه، سلّط جينيس قاسمبيك، عمدة أستانا، الضوء على حجم المشروع وتأثيره العملي، قائلاً: «لا يقتصر الأمر على الرقمنة فحسب، فنحن نبني منظومة متكاملة لإدارة المدينة، تعمل فيها جميع الخدمات بتناغم وتناسق. وهذا من شأنه أن يعزّز الكفاءة والسلامة وجودة الحياة في المدينة إلى درجة كبيرة».
وبدوره، قال توماس براموتيدهام، الرئيس التنفيذي لشركة بريسايت: «يشرفنا أن نرحّب بفخامة الرئيس قاسم جومارت توكاييف في مركز «Alem.ai» للذكاء الاصطناعي. لقد انتهجت كازاخستان نهجاً واضحاً ومدروساً لبناء قدرات وطنية مستدامة في مجال الذكاء الاصطناعي على المدى الطويل. وما نشهده في أستانا يعكس هذا الالتزام، من خلال أنظمة مترابطة، وعمليات اتخاذ قرار أكثر سرعة، وتنسيق أعلى بين مختلف الجهات. ولا يقتصر الأمر على نشر تقنيات منفردة، بل يتعلق ببناء قاعدة متكاملة قابلة للتوسع والتطور عبر مختلف القطاعات مع مرور الوقت».
وتُعدّ كازاخستان سوقاً رئيساً للنمو لبريسايت، حيث تتخذ من أستانا مقراً لها في منطقة آسيا الوسطى، مع فريق محلّي متنامٍ يتولى تنفيذ هذه الأنظمة على أرض الواقع. يعكس العمل في أستانا نهجاً أوسع يهدف إلى دمج الذكاء في الأنظمة التي تدعم المدن والاقتصادات.
وتركّز بريسايت على بناء أنظمة ذكية وطنية موحّدة تربط بين البيانات والتحليلات والعمليات التشغيلية منذ البداية، ما يمكّن المؤسسات من الانتقال من الأدوات المجزّأة إلى عمليات متكاملة مدمجة ضمن البنية التحتية الأساسية. ويسمح هذا النهج بتوسيع نطاق الأنظمة عبر القطاعات المختلفة وتطويرها مع مرور الوقت، ما يدعم الأداء طويل الأمد ويعزّز المرونة التشغيلية.
بريسايت في جيتكس آسيا الوسطى
وستستعرض بريسايت أنظمتها الذكية في كازاخستان والأسواق العالمية خلال مشاركتها في معرض جيتكس آسيا الوسطى، الذي يُقام يومي 4 و5 مايو 2026 في مدينة ألماتي في كازاخستان.

