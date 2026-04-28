الثلاثاء 28 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

غرف دبي تعرّف القطاع الخاص على بنود القوة القاهرة في العقود التجارية

28 ابريل 2026 18:58

 
دبي (الاتحاد)
نظّمت غرف دبي ورشة عمل قانونية بالتعاون مع مكتب حبيب الملا ومشاركوه، حول بنود وشروط حالة القوة القاهرة في إطار العقود التجارية الخاضعة لقوانين دولة الإمارات، حيث قدّمت الورشة لمجتمع الأعمال المحلي توجيهات تطبيقية تتعلق بكيفية تفسير هذه البنود الأساسية والتفاوض بشأنها وتفعيلها، ما يسهم في تعزيز المرونة المؤسسية وتحسين إدارة المخاطر، وذلك بحضور 375 مشاركاً.
وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «انطلاقاً من أهمية الإلمام بكافة الأطر القانونية باعتبارها ركيزة أساسية لتعزيز مرونة الأعمال، نحرص على تمكين الشركات من اكتساب المعرفة القانونية اللازمة للتعامل مع كافة المتغيرات التي يشهدها العالم، مما يدعم قدرتها على إدارة المخاطر بكفاءة، وتحقيق النمو المستدام في ظل المستجدات العالمية المتلاحقة، مما يعزز تنافسية القطاع الخاص في دبي».


من جانبه، قال الدكتور حبيب الملا، مؤسّس مكتب حبيب الملا ومشاركوه: «تُعد معرفة حدود تدخل القانون في إعادة التوازن إلى الالتزامات التعاقدية عنصراً حاسماً في إدارة المخاطر. ويتجلى هذا بوضوح في الممارسة العملية، حيث تتحدد النتائج غالباً بناءً على مدى دقة صياغة العقود وانعكاس توزيع المخاطر فيها على الإطار القانوني. كما أن اعتماد نهج أكثر وعياً بهذه الجوانب يدعم الشركات في اتخاذ قرارات أكثر كفاءة، ولا سيما خلال فترات عدم اليقين».

أخبار ذات صلة
«غُرف دبي» تنظّم حواراً مفتوحاً مع 82 من ممثّلي القطاع الخاص
قادة شركات «مليارية»: دبي تواصل تعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار الرقمي وصناعة المستقبل


وتناولت الورشة آليات التعامل مع أحد أبرز الأولويات المستجدة بالنسبة لمجتمع الأعمال في ظل الظروف العالمية الراهنة، حيث استعرضت الجلسة منهجيات التفسير السليم لبنود القوة القاهرة وآليات التفاوض بشأنها، إلى جانب الآثار القانونية الناجمة عن تطبيق هذه الحالة، وكذلك أثر التعديلات الأخيرة لقانون المعاملات المدنية في إعادة رسم مشهد المخاطر للشركات في مختلف إمارات الدولة.
وأكدّت الورشة أنّ الإلمام المتكامل ببنود حالة القوة القاهرة يُعدّ عنصراً أساسياً في توزيع المخاطر الناشئة عن الأحداث العالمية غير المتوقعة والتعامل الأمثل مع المنازعات التجارية، فضلاً عن تعزيز القدرات القانونية لدى الشركات، بما يعزز انسيابية الأعمال في كافة القطاعات الاقتصادية.
وتجسّد الورشة التزام غرف دبي المستمر بتمكين القطاع الخاص من خلال تزويده بالمعرفة والأدوات اللازمة لتحقيق النمو والازدهار. ومن خلال تيسير الحوار حول المتطلبات القانونية المتعددة، تضطلع الغرف بدور جوهري في تعزيز بيئة الأعمال في دبي وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً للتجارة والأعمال.

آخر الأخبار
2.9 مليار درهم أرباح «إي آند» في الربع الأول من 2026
اقتصاد
2.9 مليار درهم أرباح «إي آند» في الربع الأول من 2026
اليوم 20:28
415 مليار درهم التجارة الخارجية غير النفطية لأبوظبي خلال عام 2025
اقتصاد
415 مليار درهم التجارة الخارجية غير النفطية لأبوظبي خلال عام 2025
اليوم 20:24
حمدان بن زايد يستقبل مجلس إدارة جمعية أبوظبي التعاونية لصيادي الأسماك
علوم الدار
حمدان بن زايد يستقبل مجلس إدارة جمعية أبوظبي التعاونية لصيادي الأسماك
اليوم 20:24
سلطان الجابر
اقتصاد
سلطان الجابر: خروج الإمارات من «أوبك» قرار سيادي يتماشى مع استراتيجية طويلة الأمد للطاقة
اليوم 20:05
صناع محتوى في ملتقى المؤثرين: الوفاء لدولة ترعى الإبداع وتوفر كرامة العيش واجب وموقف أخلاقي
علوم الدار
صناع محتوى في ملتقى المؤثرين: الوفاء لدولة ترعى الإبداع وتوفر كرامة العيش واجب وموقف أخلاقي
اليوم 19:58
