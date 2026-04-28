الثلاثاء 28 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

سهيل المزروعي: ملتزمون بأمن الطاقة ودعم استقرار الأسواق العالمية

28 ابريل 2026 19:58

 
أبوظبي (الاتحاد)
قال معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية إن قرار دولة الإمارات الخروج من منظمة أوبك يتماشى مع التطور المستند إلى سياسات القطاع والمتوافق مع أساسيات السوق طويلة الأمد.
وقال معاليه عبر منصة «إكس»: نعرب عن تقديرنا لأوبك والدول الأعضاء على عقود من التعاون البنّاء، ونؤكد استمرار التزامنا بأمن الطاقة من خلال توفير إمدادات موثوقة ومسؤولة ومنخفضة الانبعاثات، بما يدعم استقرار الأسواق العالمية.

وأعلنت دولة الإمارات اليوم قرارها بالخروج من منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» و«أوبك +» على أن يسري القرار اعتباراً من الأول من مايو 2026.

ويتماشى هذا القرار مع الرؤية الاستراتيجية والاقتصادية طويلة الأمد لدولة الإمارات وتطور قطاع الطاقة لديها بما في ذلك تسريع الاستثمار في الإنتاج المحلي للطاقة، كما يرسّخ التزامها بدورها كمنتج مسؤول وموثوق يستشرف مستقبل أسواق الطاقة العالمية.

