2.9 مليار درهم أرباح «إي آند» في الربع الأول من 2026

أعلنت مجموعة «إي آند» ارتفاع صافي الأرباح الموحَّدة خلال الربع الأول من 2026، إلى 2.9 مليار درهم، بنسبة نمو بلغت 3.9% على أساس سنوي «بعد استبعاد عائدات صفقة بيع المجموعة لحصتها في شركة خزنة خلال الربع الأول من عام 2025»، فيما وصلت الأرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء إلى 8.6 مليار درهم، بزيادة سنوية قدرها 16.5%.

وأفادت المجموعة أن الإيرادات الموحَّدة ارتفعت لتصل إلى 19.4 مليار درهم، بنموٍّ نسبته 15.1% على أساس سنوي، فيما استمرت قاعدة مشتركي المجموعة في التوسع، حيث وصل إجمالي عدد المشتركين إلى 248.0 مليون مشترك، بزيادة قدرها 30.8% على أساس سنوي.وحافظت «إي آند الإمارات» على أدائها القوي بزيادة عدد المشتركين ليصل إلى 16.6 مليون مشترك، مدعومة بتبنِّي حلول الجيل القادم من الاتصالات، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، التي باتت جزءاً أساسيّاً من تجربة العميل.

وقال مسعود م. شريف محمود، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إي آند»: «أثبتت (إي آند) أنها تمتلك المقوِّمات القوية والقدرة العالية على التعامل مع مختلف التحديات من خلال مرونة نموذج أعمالها، فعلى الرغم من المتغيرات الاقتصادية والإقليمية التي يشهدها العالم، فإن استعدادَنا الاسْتِبَاقِيَّ للمخاطر، فضلاً عن تنويع محفظة الاستثمارات دوليّاً، مكَّننا من الحفاظ على وَتِيرَةِ نموٍّ تصاعدية في مختلف أسواقنا التشغيلية محلياً ودولياً، مؤكدين أن قوتنا تنبع من قدرتنا على التكيف والعمل بمرونة في مختلف الظروف».

وأضاف مسعود: «نحن نقف اليوم على أرضية صلبة من الإنجازات التي تبعث على الثقة التامة في قدرة (إي آند) على مواصلة مسارها التصاعدي، عبر استراتيجية تشغيلية مواكِبة للمتغيرات. وخلال التحديات الإقليمية، حرصت (إي آند)على أداء واجبها الوطني، عبر تمكين استمرارية الأعمال، وضمان كفاءة عمل الشبكات دون انقطاع، ودعم منظومات العمل والتعليم عن بُعد، وتسخير الإمكانات التكنولوجية كافة لضمان سلاسة الاتصال والخدمات المتطورة».

واستأنف مسعود: «إن النتائج المالية القوية التي حقَّقتها (إي آند) في الربع الأول من عام 2026 هي انعكاس لمرونة ونجاح نموذج أعمال الشركة مع الالتزام الكامل بخَلْقِ قيمة مضافة ومستدامة للمساهمين. إذ واصلت (إي آند) مسيرةَ نموِّها خلال الرُّبع الأول من عام 2026، بتحقيق إيرادات موحدة بلغت 19.4 مليار درهم، بنسبة نموٍّ 15.1% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، كما بلغت الأرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء 8.6 مليار درهم، بنسبة نموٍّ سنوية 16.5%، مما يعكس مكانة (إي آند) بوصفها محركاً أساسيّاً للاقتصاد الرقمي في المنطقة، ومحفِّز رئيسي للحلول الذكية التي ترسم ملامح المستقبل».